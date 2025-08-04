Такой день. Прямая линия с губернатором и Алтай в конце списка регионов по качеству дорог

О главных событиях региона за 4 августа

04 августа 2025, 23:59, ИА Амител

Закат над Барнаулом / Фото: подписчики amic.ru

На Павловском тракте приступили к капитальному ремонту участка дороги в рамках реализации национального проекта "Инфраструктура для жизни". Реставрационные работы охватывают отрезок от улицы Георгиева до проезда Северного Власихинского, где уже начаты подготовительные мероприятия.

С мая 2025 года в России начали регулярно фиксироваться случаи отключения мобильного интернета. Сибирь – и Алтайский край – не исключение. Правда, до нас шатдаун дошел не сразу. И причина не только в "поумневших" БПЛА противника, хотя эта опасность как основная по-прежнему остается. Стоит ли ругать в этом региональные власти? Или дело в поставщиках программного обеспечения? Почему до сих пор – учитывая четвертый год СВО – мы зависим от заокеанских дельцов IT-рынка? В этом разбирался amic.ru.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко проведет прямую линию в соцсетях 14 августа. Традиционно на некоторые вопросы глава региона ответит во время эфира. Также в работу профильным специалистам губернатор передаст то, что обсудить не успели.

В Алтайском крае в соцсетях и мессенджерах распространяется информация о якобы постановлении правительства региона о выплате 2,5 млн цифровых рублей жителям края, мобилизованным в ВС РФ для участия в СВО, а также тем, кто заключил контракт с Минобороны.

Алтайский край занял 79-е место из 85 (данные еще по четырем новым субъектам РФ отсутствуют) в рейтинге регионов России по качеству автомобильных дорог, а Республика Алтай – 75-е.