Такой день. Прямая линия Виктора Томенко и средний возраст барнаульского жилья

О главных событиях Алтайского края за 14 августа

14 августа 2025, 23:55, ИА Амител

Закат над Барнаулом / Фото: amic.ru

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко провел прямую линию. Главе региона пожаловались на отсутствие в Белокурихе Дома культуры и стадиона, на запах от полей фильтрации в селе Березовка, отсутствие спортивного комплекса для круглогодичных тренировок в райцентре Алтайское и многое другое.

В Барнауле средний возраст домов на вторичном рынке составляет 25 лет – это немного ниже, чем в среднем по России, так что в столице Алтайского края довольно "молодой" фонд.

В Алтайском крае прирост средних предлагаемых заработных плат для новых сотрудников в сфере строительства жилых и коммерческих объектов во II квартале 2025 года составил 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.