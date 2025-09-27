Такой день. Вор с игрушечным пистолетом и столкновение самокатчиков

Главное за 27 сентября

27 сентября 2025, 23:15, ИА Амител

Закат над Барнаулом / Фото: подписчики amic.ru

В Алтайском крае двое юношей на самокатах врезались друг в друга, выехав из-за угла. В результате столкновения они упали на землю, а затем поднялись и пожали друг другу руки.

В Барнауле более четверти жилого фонда подключили к отоплению. Это 306 школ и детских садов, 63 лечебных учреждения и 765 многоквартирных домов.

Аварийную барнаульскую двухэтажку по улице Ярных будут расселять в срочном порядке. Здание, где частично обрушился потолок, снесут.

19-летний барнаулец с игрушечным пистолетом украл из бара четыре бутылки пива. За это его отправили под стражу.

На трассе в Первомайском районе столкнулись две легковушки, один из водителей погиб.