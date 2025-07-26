Такой день. Встреча Виктора Томенко с Михаилом Мишустиным и аномальная жара на Алтае

Главное за 26 июля

26 июля 2025, 23:30, ИА Амител

Фото: Dmitry Bukhantsov / unsplash.com

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко встретился с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным в Горном Алтае. На встрече политики обсудили ключевые проекты региона, включая реконструкцию Чуйского тракта и туристическую инфраструктуру. Кроме того, Виктор Томенко доложил о росте экономики региона.

Штормовое предупреждение объявили в Алтайском крае в связи с аномальной жарой. Вплоть до 28 июля дневные температуры будут составлять +35 градусов и выше.

Жительница Рубцовска отдала мошенникам около 600 тысяч рублей в надежде их приумножить. Полицейские возбудили уголовное дело.

Мотоциклист без прав и водитель легковушки столкнулись на улице Георгия Исакова в Барнауле. Байкеру на месте ДТП оказали медпомощь.