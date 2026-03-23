Участок рядом с ДК и парком в Барнауле планируют отдать под парковку

Речь идет о территории площадью 423 квадратных метра на улице Антона Петрова, 164а/1

23 марта 2026, 09:54, ИА Амител

Спутниковый снимок территории на ул. Антона Петрова, 164а/1 / Фото: "Яндекс Карты", "Толк"

В Барнауле выставили на аукцион земельный участок, расположенный между Дворцом культуры и парком "Арлекино". Территорию планируют передать в аренду для размещения объектов, предназначенных для хранения автотранспорта, пишет "Толк".

Речь идет об участке площадью 423 квадратных метра на улице Антона Петрова, 164а/1. Он был сформирован в декабре 2025 года и теперь предлагается потенциальным арендаторам. Начальная стоимость годовой аренды составляет 145,5 тысячи рублей, срок пользования — два года и шесть месяцев. Прием заявок уже открыт, сами торги намечены на начало апреля.

Согласно документации, участок не застроен, однако на его территории находятся зеленые насаждения. По результатам обследования, проведенного городским комитетом по благоустройству, три дерева — береза, сосна и двуствольный клен — признаны аварийными, при этом компенсационное озеленение не требуется.

Назначение территории предусматривает строительство объектов для хранения транспорта. Здесь могут быть отдельно стоящие гаражи, в том числе подземные, так и небольшие парковочные пространства.

Прямого подъезда к участку на данный момент нет. Его планируется организовать со стороны улицы 42-й Краснознаменной Бригады, в том числе через существующий проезд к автостоянке. В случае необходимости предусмотрено оформление сервитута.

Участок появился в результате перераспределения земель, инициированного Дворцом культуры Барнаула в 2025 году. В рамках этого процесса были сформированы несколько новых территорий: одна из них уже используется под автостоянку, другая выставлена на торги.

