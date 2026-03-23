На Алтае разработали особый порядок медконтроля после массовой гибели младенцев в Кузбассе
При разборе трагических случаев нередко выясняется, что медики не в полной мере оценили тяжесть состояния ребенка
23 марта 2026, 12:18, ИА Амител
Уровень младенческой смертности в Алтайском крае остается ниже общероссийского, но есть потенциал для дальнейшего снижения — для этого требуется улучшить подготовку медиков и работу роддомов. Об этом 20 марта на итоговой коллегии ведомства сообщила замминистра здравоохранения региона Наталья Белоцкая, пишет "Толк".
По официальной статистике, в 2025 году коэффициент младенческой смертности в крае составил 3,4 промилле (на тысячу человек) — это на 0,1 промилле меньше среднероссийского показателя. В регионе действует утвержденный порядок наблюдения за детьми с первого месяца жизни до достижения ими года.
Отдельно выстроена система сопровождения младенцев, которые пережили критические состояния при рождении. Благодаря ей в 2025 году не зарегистрировано ни одной смерти в этой группе пациентов. Вместе с тем в Минздраве выявили ряд недочетов.
«При разборе трагических случаев нередко выясняется, что медики не в полной мере оценили тяжесть состояния ребенка. Чтобы исправить ситуацию, ведомство запланировало провести масштабное обучение реаниматологов, создать на базе Краевого центра охраны материнства и детства отдел мониторинга теле‑ЭКГ — это поможет сократить число ошибок в интерпретации кардиограмм у маленьких пациентов и позволит, по оценкам, сохранять как минимум четыре жизни в год. А также внедрить бактериологический мониторинг в роддомах и родильных отделениях — мера анонсирована на фоне недавней трагедии в кузбасском перинатальном центре», — говорится в публикации.
Наталья Белоцкая также обратила внимание на проблему гибели младенцев от внешних причин, не связанных напрямую с медициной. Она привела конкретные примеры: два случая асфиксии, когда уставшая мама после кормления оставляла ребенка рядом с собой, два случая убийства, один случай гибели младенца в ДТП из‑за неправильной перевозки, а также потери, вызванные поздним обращением родителей за медицинской помощью.
Напомним, в начале января в роддоме № 1 Новокузнецка произошло трагическое событие: скончались девять новорожденных. В связи с этим Следственный комитет возбудил уголовные дела в отношении главного врача медицинского учреждения и исполняющего обязанности заведующего реанимацией. Им инкриминируют халатность и причинение смерти по неосторожности. В настоящее время расследование продолжается.
Кроме того, депутат Нина Останина потребовала отставки губернатора Кузбасса, связав это с его высказываниями о трагедии в роддоме. По мнению парламентария, региональные власти должны нести политическую и моральную ответственность за случившееся.
12:47:10 23-03-2026
Будущие матери как всегда ни причем. вон одна идет, с сигаретой в зубах и энергетиком в руке. Кто у нее родится, с каким здоровьем будет этот ребенок? А потом да, врачи будут виноваты
13:00:48 23-03-2026
Это называется халатность и непрофессионализм. Это от равнодушия, безответственности и уверенности в безнаказанности.
16:17:33 23-03-2026
у меня пятеро, родились в рд барнаула 1 и 2, как там работают - это ГЕРОИ. все едти мои были приняты в мир просто отлично с точки зрения медицины и не было никогда несчастных случаев у других мам. Поэтому уму не постижимо - что и как там работали эти детоубийцы?! это значит просто ни че го не делали, спустя рукава. Господи, какой грех- то взяли, новорожденных загубить...им ведь никогда не отмыться теперь на много поколений от такого ужаса
16:38:11 23-03-2026
Как дрыхли спокойно, так и дрыхнут. А при нехватке медиков они ещё и пристроятся в другие больницы. Вот увидите.
08:16:26 24-03-2026
А халатность от чего? от того что медики, вынуждены отработав сутки не отдыхать трое суток дома, а успевают еще пару дежурств взять, потому что либо кадров не хватает, либо не прожить на эти деньги. Так и работают в истощенном состоянии. А все их зарплату считают. Часы напишите какое количество отрабатывают рядом с цифрами зарплаты