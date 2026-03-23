На Алтае разработали особый порядок медконтроля после массовой гибели младенцев в Кузбассе

23 марта 2026, 12:18, ИА Амител

Младенец, роддом

Уровень младенческой смертности в Алтайском крае остается ниже общероссийского, но есть потенциал для дальнейшего снижения — для этого требуется улучшить подготовку медиков и работу роддомов. Об этом 20 марта на итоговой коллегии ведомства сообщила замминистра здравоохранения региона Наталья Белоцкая, пишет "Толк".

По официальной статистике, в 2025 году коэффициент младенческой смертности в крае составил 3,4 промилле (на тысячу человек) — это на 0,1 промилле меньше среднероссийского показателя. В регионе действует утвержденный порядок наблюдения за детьми с первого месяца жизни до достижения ими года.

Отдельно выстроена система сопровождения младенцев, которые пережили критические состояния при рождении. Благодаря ей в 2025 году не зарегистрировано ни одной смерти в этой группе пациентов. Вместе с тем в Минздраве выявили ряд недочетов.

«При разборе трагических случаев нередко выясняется, что медики не в полной мере оценили тяжесть состояния ребенка. Чтобы исправить ситуацию, ведомство запланировало провести масштабное обучение реаниматологов, создать на базе Краевого центра охраны материнства и детства отдел мониторинга теле‑ЭКГ — это поможет сократить число ошибок в интерпретации кардиограмм у маленьких пациентов и позволит, по оценкам, сохранять как минимум четыре жизни в год. А также внедрить бактериологический мониторинг в роддомах и родильных отделениях — мера анонсирована на фоне недавней трагедии в кузбасском перинатальном центре», — говорится в публикации.

Наталья Белоцкая также обратила внимание на проблему гибели младенцев от внешних причин, не связанных напрямую с медициной. Она привела конкретные примеры: два случая асфиксии, когда уставшая мама после кормления оставляла ребенка рядом с собой, два случая убийства, один случай гибели младенца в ДТП из‑за неправильной перевозки, а также потери, вызванные поздним обращением родителей за медицинской помощью.

Напомним, в начале января в роддоме № 1 Новокузнецка произошло трагическое событие: скончались девять новорожденных. В связи с этим Следственный комитет возбудил уголовные дела в отношении главного врача медицинского учреждения и исполняющего обязанности заведующего реанимацией. Им инкриминируют халатность и причинение смерти по неосторожности. В настоящее время расследование продолжается.

Кроме того, депутат Нина Останина потребовала отставки губернатора Кузбасса, связав это с его высказываниями о трагедии в роддоме. По мнению парламентария, региональные власти должны нести политическую и моральную ответственность за случившееся.