В Алтайском краевом театре драмы прошло торжественное мероприятие в честь Дня города

С юбилейной датой барнаульцев поздравили представители краевых и городских властей

30 августа 2025, 19:43, ИА Амител

Фото: barnaul.org

30 августа в Алтайском краевом театре драмы им. В.М. Шукшина прошло праздничное мероприятие, посвященное 295-летию Барнаула. Участникам торжества показали театральную зарисовку об истории возникновения города, а особо отличившимся жителям краевой столицы вручили региональные и государственные награды. Об этом сообщили в администрации Барнаула.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поздравил присутствующих с общегородским праздником.

«Хочу выразить признательность за любовь к своему родному городу, которая проявляется в том, как люди заботятся о его улицах, дворах и площадях. Желаю оставаться влюбленными в свой город и оставаться людьми, которые хранят в сердце мечту и надежду сделать Барнаул красивее и ярче, а жизнь барнаульцев по-настоящему счастливой», – подчеркнул глава региона.

Фото: barnaul.org

Кроме того, губернатор вручил государственные и региональные награды особо отличившимся барнаульцам:

Ивкиным Ирине и Александру – орден "Родительская слава";

директору гимназии № 22 Андрею Громову – медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени;

слесарю РЖД Валерию Уракову – медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени;

заведующей неврологическим отделением, врачу-неврологу Краевой клинической больницы Ирине Климовой – медаль Луки Крымского;

слесарю по обслуживанию теплосетей "СГК-Алтай" Сергею Иванову – благодарность президента РФ;

заведующая бактериологической лабораторией горбольницы № 5 Светлана Шабанова была удостоена почетного звания "Заслуженный врач РФ".

С юбилеем краевой столицы барнаульцев поздравил председатель АКЗС Александр Романенко. Он подчеркнул, что сегодня город не просто живет, а процветает благодаря своим жителям.

«Главное богатство края – это люди, которые прославили его своими подвигами в прошлом и продолжают делать сегодня. Выражаю искреннюю благодарность каждому барнаульцу за труд во имя процветания города и края», – добавил Романенко.

Почетной грамотой краевого Заксобрания он наградил преподавателей школ и учреждений допобразования, работников "Автодорстроя", "Ценртранса" и других отличившихся горожан.

Глава города Вячеслав Франк поблагодарил представителей власти за продуктивное взаимодействие, благодаря которому краевой центр растет и развивается.

«Сегодня, в юбилей нашего любимого города, я хочу сказать огромное спасибо вам, мои дорогие барнаульцы, моя большая семья. Своим трудом вы прославляете наш город, делаете его еще лучше. Так как город – это живой организм, хочу пожелать ему крепкого здоровья, процветания, всех благ, всего самого хорошего. С праздником вас, дорогие барнаульцы!» – поздравил градоначальник.

К словам поздравления также присоединилась председатель Барнаульской городской Думы Галина Буевич. Она отметила, что Барнаул гармонично сочетает в себе историческое наследие и современное развитие.

«Уже 295 лет разные поколения вносят свой вклад в развитие города. И, конечно, у каждого из них есть особые люди, люди, которые вложили в город душу, люди которыми мы гордимся. Традиция вручать особые почетные знаки нашим горожанам – это возможность отметить вклад жителей в развитие, благосостояние и престиж города, еще раз сказать им спасибо!» – отметила глава гордумы.

Дипломом и памятным знаком "За заслуги в развитии города Барнаула" в ходе мероприятия также поощрили Андрея Комякова – директора производственно-строительной компании "Строительная перспектива", и Светлану Юрцеву – учителя информатики гимназии № 42.

А за значительный вклад в социально-экономическое развитие города и развитие архитектуры звание "Почетный гражданин города Барнаула" присвоили Сергею Боженко, заместителю директора МКУ "Архитектура города Барнаула".

Для участников торжества выступили лучшие творческие коллективы и исполнители краевой столицы.