В Барнауле изменили схему временного движения на строящейся развязке

На многоуровневой магистрали запустили новую полосу

14 октября 2025, 16:50, ИА Амител

Транспортная развязка в Барнауле, октябрь 2025 года / Фото: amic.ru
Транспортная развязка в Барнауле, октябрь 2025 года / Фото: amic.ru

Схему временного движения изменили на Южной развязке в Барнауле. Об этом сообщили в Министерстве транспорта Алтайского края. 

Нововведения вступили в силу 14 октября. На развязке запустили полосу, пролегающую вдоль территории автоцентра "Лада". По ней автомобилисты смогут выехать из центра города в сторону поселка Южного.

Фото: Министерство транспорта Алтайского края

«При приближении к круговому перекрестку водители обязаны соблюдать правила приоритета: уступать дорогу транспортным средствам, следующим по кругу», – добавили в краевом Минтрансе.

Напомним, сдать многоуровневую развязку на пересечении Южного и Змеиногорского трактов планируют к концу осени 2025 года. 

Строительство развязки на пересечении Змеиногорского и Южного трактов должны были завершить в декабре 2024 года. Однако подрядчик – московская фирма "РСК" – нарушил сроки сдачи, и "Алтайавтодор" расторг с ним контракт. Сумма неотработанного аванса составила более 450 млн рублей. Заказчик потребовал взыскать с московской компании неосвоенные деньги. Региональный СК возбудил уголовное дело по факту невыплаты зарплаты работникам, трудившимся на объекте. Сейчас подрядчиком выступает Центральное ДСУ.

Комментарии 6

Avatar Picture
Гость

17:01:03 14-10-2025

Если убралм светофор и кольцо главное пробок не будет Ура

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:04:29 15-10-2025

Гость (17:01:03 14-10-2025) Если убралм светофор и кольцо главное пробок не будет Ура... Пробки гарантированно будут, потому что все едут по одной полосе в районе развязки, что в город, что из города. Оттого и пробки. Змеиногорский в город стоит , потому что слева бетонная стена тоннеля, а справа тротуар с металлическим ограждением (перед выездом на кольцо) и весь транспорт встает колом на одной полосе. Теперь то же самое сделали у салона АНТ, всех из города построили в одну полосу (одну большую пробку). Вчера в ней час отстоял.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:14:10 14-10-2025

Потом напишите для чего тоннель там, куда по нему ехать и откуда.

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:55:04 14-10-2025

«При приближении к круговому перекрестку водители обязаны соблюдать правила приоритета: уступать дорогу транспортным средствам, следующим по кругу», об этом 90% водятлов в Алтайском крае этого не знают так же как что съезжать с кольца можно только из крайней правой полосы

  15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:26:50 14-10-2025

Гость (18:55:04 14-10-2025) «При приближении к круговому перекрестку водители обязаны со... Респект

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ник

14:05:57 15-10-2025

Проект видимо враги автомобилистов рисовали.

  4 Нравится
Ответить
