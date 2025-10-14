В Барнауле изменили схему временного движения на строящейся развязке
На многоуровневой магистрали запустили новую полосу
14 октября 2025, 16:50, ИА Амител
Схему временного движения изменили на Южной развязке в Барнауле. Об этом сообщили в Министерстве транспорта Алтайского края.
Нововведения вступили в силу 14 октября. На развязке запустили полосу, пролегающую вдоль территории автоцентра "Лада". По ней автомобилисты смогут выехать из центра города в сторону поселка Южного.
«При приближении к круговому перекрестку водители обязаны соблюдать правила приоритета: уступать дорогу транспортным средствам, следующим по кругу», – добавили в краевом Минтрансе.
Напомним, сдать многоуровневую развязку на пересечении Южного и Змеиногорского трактов планируют к концу осени 2025 года.
Строительство развязки на пересечении Змеиногорского и Южного трактов должны были завершить в декабре 2024 года. Однако подрядчик – московская фирма "РСК" – нарушил сроки сдачи, и "Алтайавтодор" расторг с ним контракт. Сумма неотработанного аванса составила более 450 млн рублей. Заказчик потребовал взыскать с московской компании неосвоенные деньги. Региональный СК возбудил уголовное дело по факту невыплаты зарплаты работникам, трудившимся на объекте. Сейчас подрядчиком выступает Центральное ДСУ.
17:01:03 14-10-2025
Если убралм светофор и кольцо главное пробок не будет Ура
14:04:29 15-10-2025
Гость (17:01:03 14-10-2025) Если убралм светофор и кольцо главное пробок не будет Ура... Пробки гарантированно будут, потому что все едут по одной полосе в районе развязки, что в город, что из города. Оттого и пробки. Змеиногорский в город стоит , потому что слева бетонная стена тоннеля, а справа тротуар с металлическим ограждением (перед выездом на кольцо) и весь транспорт встает колом на одной полосе. Теперь то же самое сделали у салона АНТ, всех из города построили в одну полосу (одну большую пробку). Вчера в ней час отстоял.
18:14:10 14-10-2025
Потом напишите для чего тоннель там, куда по нему ехать и откуда.
18:55:04 14-10-2025
«При приближении к круговому перекрестку водители обязаны соблюдать правила приоритета: уступать дорогу транспортным средствам, следующим по кругу», об этом 90% водятлов в Алтайском крае этого не знают так же как что съезжать с кольца можно только из крайней правой полосы
20:26:50 14-10-2025
Гость (18:55:04 14-10-2025) «При приближении к круговому перекрестку водители обязаны со... Респект
14:05:57 15-10-2025
Проект видимо враги автомобилистов рисовали.