В Барнауле изменили схему временного движения на строящейся развязке

На многоуровневой магистрали запустили новую полосу

14 октября 2025, 16:50, ИА Амител

Транспортная развязка в Барнауле, октябрь 2025 года / Фото: amic.ru

Схему временного движения изменили на Южной развязке в Барнауле. Об этом сообщили в Министерстве транспорта Алтайского края.

Нововведения вступили в силу 14 октября. На развязке запустили полосу, пролегающую вдоль территории автоцентра "Лада". По ней автомобилисты смогут выехать из центра города в сторону поселка Южного.

Фото: Министерство транспорта Алтайского края

«При приближении к круговому перекрестку водители обязаны соблюдать правила приоритета: уступать дорогу транспортным средствам, следующим по кругу», – добавили в краевом Минтрансе.

Напомним, сдать многоуровневую развязку на пересечении Южного и Змеиногорского трактов планируют к концу осени 2025 года.

Строительство развязки на пересечении Змеиногорского и Южного трактов должны были завершить в декабре 2024 года. Однако подрядчик – московская фирма "РСК" – нарушил сроки сдачи, и "Алтайавтодор" расторг с ним контракт. Сумма неотработанного аванса составила более 450 млн рублей. Заказчик потребовал взыскать с московской компании неосвоенные деньги. Региональный СК возбудил уголовное дело по факту невыплаты зарплаты работникам, трудившимся на объекте. Сейчас подрядчиком выступает Центральное ДСУ.