На Алтай надвигается шторм с дождём и мокрым снегом

В Алтайском крае в ближайшее время ожидается ухудшение погодных условий. Об этом сообщает региональный ЦГМС.

Во второй половине дня 21 апреля и в первой половине ночи 22 апреля в регионе ожидаются дожди, местами сильные, а также мокрый снег и порывы ветра до 25 м/с. На дорогах местами будет гололедица.

Температура воздуха 21 апреля составит +8...+13 градусов, а 22-го в крае похолодает до +4...+9.

В Барнауле в эти дни также временами пройдёт дождь, ветер усилится до 15 м/с. 21 апреля в городе ожидается +8...+10 градусов, а 22-го — от +5 до +7°С.

При этом в отдельных районах края с 21 по 23 апреля прогнозируют высокую пожароопасность (4-й класс горимости).

Ранее сообщалось, что в ночь на 23 апреля температура воздуха в Алтайском крае опустится до -1...-6 градусов, а в северных районах может похолодать до -11 градусов.