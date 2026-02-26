Жители крупного квартала в поселке Южном добились пересмотра проекта застройки
Вячеслав Франк поручил проработать все необходимые вопросы в течение семи дней
26 февраля 2026, 16:35, ИА Амител
Барнаульский девелопер готов вернуться к изначальному проекту застройки ЖК на пересечении улицы Герцена и Южного тракта. Об этом представитель компании "Адалин" заявил на совещании в горадминистрации, сообщает мэрия.
Напомним, компания решила изменить расположение 19-этажного дома, сместив его в "парковую" часть квартала, а вместо детского сада на 170 мест построить учреждение на 80 детей. Жители были шокированы этим решением, но, несмотря на протесты и активное участие в общественных обсуждениях (на которых и рассматривали изменения), обновленный проект комиссия рекомендовала утвердить.
Однако жители квартала обратились в мэрию за помощью в решении проблемы. 26 февраля состоялась очередная встреча с инициативной группой. С жителями встретились председатель БГД Галина Буевич, первый замглавы города Андрей Федоров, депутат БГД Павел Авкопашвили, директор ООО "АдалинПроект" Станислав Быков и руководители профильных комитетов.
«Инициативная группа провела дополнительную работу с жителями комплекса, чтобы выработать общую позицию по строительству детского сада. Позиция жителей на данный момент выражается в желании внести изменения в проект планировки и вернуться к первоначальному проекту строительства на данной территории муниципального детского сада», — рассказали в мэрии.По словам Станислава Быкова, строительная компания уже занимается подготовкой необходимой документации для возврата к первоначальному проекту.
Андрей Федоров добавил, что после формирования полного пакета документов будут объявлены новые общественные обсуждения о внесении изменений в проект планировки жилого комплекса.
Глава Барнаула Вячеслав Франк поручил профильному комитету совместно с застройщиком проработать все необходимые вопросы в течение семи дней.
18:27:34 26-02-2026
не удалось застройщику срубить легких денег?
18:39:00 26-02-2026
ха... рано радуетесь.. внесут минимум изменений
19:26:16 26-02-2026
Ещё в Парке Целинников гадость снесите,на Речном,вместо трамвайного депо 1,колеса обозрения
23:02:25 26-02-2026
класс. у меня там дом рядом,тоже не хотели высотку лишнюю. кстати как насчет сползающего в сторону дач обрыва? не боитесь. что это все ухнет года чере2, там ключей много подземных, а вода вовсю сочилась еще в момент стройки из этой слабенькой "опалубки" со стороны дач
10:04:30 27-02-2026
Гость (23:02:25 26-02-2026) класс. у меня там дом рядом,тоже не хотели высотку лишнюю. к... бинес, ничего личного. главное продать. бояться будут те, кто купит, а они вряд ли будут об этом знать и задумываться, поэтому нет никаких боязней и проблем. )))
12:45:45 27-02-2026
Застройщики с властью попытались обмануть - не получилось, откатили . Жулики по своей ментальности
17:58:41 27-02-2026
Напомню - ЖК Космонавты начинался с коробки под названием детско-юношеский спортивный центр. Потом 2 года стройка стояла, потом сменили вывеску уже на реальную. И впендюрили 2 свечки в парковой зоне на месте мини-стадиона, и где дети-сироты посадили ёлочки