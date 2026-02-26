Жители крупного квартала в поселке Южном добились пересмотра проекта застройки

Вячеслав Франк поручил проработать все необходимые вопросы в течение семи дней

26 февраля 2026, 16:35, ИА Амител

Изменения в проект планировки квартала "Адалин на Южном" / Изображение: проектная компания "Планета"

Барнаульский девелопер готов вернуться к изначальному проекту застройки ЖК на пересечении улицы Герцена и Южного тракта. Об этом представитель компании "Адалин" заявил на совещании в горадминистрации, сообщает мэрия.

Напомним, компания решила изменить расположение 19-этажного дома, сместив его в "парковую" часть квартала, а вместо детского сада на 170 мест построить учреждение на 80 детей. Жители были шокированы этим решением, но, несмотря на протесты и активное участие в общественных обсуждениях (на которых и рассматривали изменения), обновленный проект комиссия рекомендовала утвердить.

Однако жители квартала обратились в мэрию за помощью в решении проблемы. 26 февраля состоялась очередная встреча с инициативной группой. С жителями встретились председатель БГД Галина Буевич, первый замглавы города Андрей Федоров, депутат БГД Павел Авкопашвили, директор ООО "АдалинПроект" Станислав Быков и руководители профильных комитетов.

«Инициативная группа провела дополнительную работу с жителями комплекса, чтобы выработать общую позицию по строительству детского сада. Позиция жителей на данный момент выражается в желании внести изменения в проект планировки и вернуться к первоначальному проекту строительства на данной территории муниципального детского сада», — рассказали в мэрии.По словам Станислава Быкова, строительная компания уже занимается подготовкой необходимой документации для возврата к первоначальному проекту.

Андрей Федоров добавил, что после формирования полного пакета документов будут объявлены новые общественные обсуждения о внесении изменений в проект планировки жилого комплекса.

Глава Барнаула Вячеслав Франк поручил профильному комитету совместно с застройщиком проработать все необходимые вопросы в течение семи дней.