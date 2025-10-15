Звенит ли "Сибирская монета"? Как создавалась единственная игорная зона СФО

Алтайское казино Altai Palace пока не стало сибирским Лас-Вегасом

Предложение Минфина РФ создать игорную зону в Республике Алтай уже вызвало немало вопросов, а также неоднозначную реакцию жителей региона. В связи с планами появления "второго Лас-Вегаса" в Сибири будет нелишним вспомнить историю аналогичного проекта в Алтайском крае – "Сибирская монета".

Распоряжение российского правительства о создании игорной зоны "Сибирская монета" на территории Алтайского края было подписано 9 февраля 2008 года. На следующий год план был окончательно утвержден.

Создание зоны стало результатом выполнения программы перевода игорного бизнеса в стране в цивилизованные рамки, что предусматривало ликвидацию заведений отрасли в городах и крупных селах (где они в ту пору большей частью размещались) и локализацию на выделенных участках в четырех регионах страны – Алтайском, Краснодарском и Приморском краях и в Калининградской области. После воссоединения с Россией в 2014 году этот перечень пополнился Республикой Крым.

Ряд наблюдателей тогда объясняли выбор Алтайского края в качестве площадки для размещения игровой зоны пробивными способностями тогдашнего губернатора Александра Карлина и его желанием сделать туризм одним из главных направлений региональной экономики.

После обсуждения возможной дислокации зоны было принято решение разместить ее близ села Ая, в 280 км от Барнаула и 40 км от Горно-Алтайска. На востоке "Сибирская монета" граничит с турзоной "Бирюзовая Катунь". Общая занимаемая площадь составила 2304 гектара.

Первое казино в составе гостинично-развлекательного комплекса Altai Palace приступило к работе 1 ноября 2014 года. К моменту открытия удалось закончить только цокольный этаж с VIP-залами.

Главным владельцем заведения стал генеральный директор "Горно-Алтайск нефтепродукт" (входит в кузбасскую группу "Инрусинвест") Владимир Кутьев, о чем писал "Коммерсант".

Другой участник проекта – "РТГ-Сибирь", дочерняя компания казанского девелопера "Роял тайм групп", – собирался в 2016-2017 годах начать строительство объектов на арендованном участке площадью 15 га. Однако в 2018-м краевые власти в досудебном порядке выставили компании претензию за неисполнение обязательств, писала "Российская газета". В 2019-м договор об аренде участка был расторгнут, а с несостоявшегося резидента взыскано 55 млн рублей.

Еще один резидент – компания "Энергия М" из Республики Марий Эл – "выскочила" из зоны в мае 2015 года без серьезных потерь.

Что касается выручки, то в 2024 году она составила 1,1 млрд руб., в то время как в 2023-м – 938 млн, прибыль от продаж – 743 млн руб., сообщал "Банкфакс". Число желающих поиграть в Altai Palace в прошлом году составило 165 тыс. человек – это самый низкий показатель среди всех игорных зон России. Сочинскую Красную Поляну за год посетили 907 тыс. человек, казино Sobranie в игорной зоне "Янтарная" Калининградской области – 415 тыс., два казино "Шамбала" в игорных зонах "Приморье" и "Янтарная" – 621 тыс. на двоих.

Кстати, портал Pravda.ru, оценивая работу российских игорных зон, характеризует "Сибирскую монету" всего лишь как "ориентированную на внутренний рынок".

Заметных событий на территории "Сибирской монеты", судя по всему, тоже не так много – самое свежее сообщение на сайте игорной зоны в разделе "Последние новости" датировано 7 мая 2018 года.