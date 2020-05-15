"Реквиему" Роберта Рождественского в следующем году исполнится 90 лет. Сегодня он звучит в честь Дня Победы. Ровно 76 лет назад наша страна, наши деды торжествовали. Это был триумф советского народа, одержавшего победу над фашистской Германией.

Большинство из нас не актёры и далеки от работы со словом. Потому оказаться на настоящей сцене, которую нам любезно предоставил краевой театр Драмы имени Василия Шукшина, конечно, для многих стало волнительным. Но все участники проекта, как настоящие артисты, искренне старались выполнить сверхзадачу: быть сердцем рядом с теми, кто не вернулся.

Памяти павших посвящается. "Реквием" читают те, кто родился спустя несколько десятилетий после начала войны. Родился благодаря тем, кто ушел от нас в годы Великой Отечественной.

Послушайте нас. И вспомните тех, кто ушёл навсегда. "Помните. Через года, через века... Помните"