Год какого животного наступит в 2020 году и как подготовиться к его встрече?

До нового, 2020 года осталось чуть больше двух месяцев. Пора начинать подготовку. Тем более что хозяйка этого года очень благоволит к тем, кто предпочитает заранее все спланировать и подготовить. Что это за хозяйка и как ее порадовать, читайте в нашем материале.
Скорее, хозяйкой. 2020 год по восточному календарю пройдет под покровительством Крысы. А вернее, Белой Металлической Крысы. Именно эта хитрая и очень прагматичная особа сменит уходящего Кабана.
Вообще, если вспоминать легенду, именно Крыса первой пришла к Будде и потому стала первым знаком в восточном календаре. Правда, поступила она при этом не совсем честно: приехала на спине Быка и в нужный момент соскочила перед ним. Это показывает, что год, которому покровительствует такая хозяйка, будет сложным. При этом 2020 является еще и високосным годом, то есть вдвойне трудным.
Астрологи говорят, что ждать как раз нечего. В 2020 году придется очень много действовать и очень быстро принимать решения. Крыса – очень умное животное, способное выжить практически в любых условиях. И покровительствует она таким же – целеустремленным, решительным, стойким и легким на подъем.
А это значит, что в новом году следует быть готовым к изменениям и резкой смене событий. Возможно, придется поменять работу, куда-то переехать, сменить семейный статус и так далее. Самое главное – стараться не поддаваться рутине и искать нестандартные пути решения.
Поскольку цвет хозяйки наступающего года – белый, она будет жестко требовать честности и справедливости. Успех придет к тем, кто не боится рисковать, при этом прислушиваясь к здравому смыслу. Тем, кто ценит семейные отношения и дорожит дружбой.
Кстати, не пугайтесь "високосности" наступающего года. Ведь 2020 год будет еще и годом Металлической Крысы. Астрологи уже заявили, что металл – это броня, которая поможет хозяйке года противостоять возможным опасностям.
Крыса ценит рациональный подход. А потому благоволит к тем, кто подумывает все заранее. Вот и к встрече Нового года стоит подготовиться тщательным образом.
В первую очередь – навести порядок в доме и избавиться от ненужных вещей и хлама.
Заранее составьте сценарий праздника, закупите все необходимые продукты, новые наряды и подарки. Кстати, выбирая подарки в этом году, отдавайте предпочтения вещам практическим, так как Крыса – большой прагматик.
Украсьте дом, при этом используйте предметы декора белого и серебристого цветов, с вставками из металла. Обязательно приобретите фигурку хозяйки наступающего года.
Вот тут есть некое противоречие. С одной стороны, крысы предпочитают свои уютные норки, поэтому некоторые астрологи советуют провести праздник дома со своими близкими. С другой стороны, крыса – стадное животное, которое не выносит скуки. Поэтому другие астрологи рекомендуют провести новогодний вечер в шумной компании, а еще лучше – куда-нибудь выбраться: на дискотеку, вечеринку и так далее.
Поскольку мнения разошлись, мы вам советуем объединить обе рекомендации. И, например, пригласить к себе домой всех своих друзей, чтобы встретить Новый год шумной компанией. Или немного посидеть дома, а потому поехать кутить на елку или в гости к друзьям. Помните же: нужны нестандартные решения.
Тут – все что угодно, лишь бы побольше. Крыса –всеядное животное и отличается хорошим аппетитом. А потому задобрить ее нужно основательно.
Уместно подать на стол разные виды мяса, рыбу. Уважает крыса копчености и колбасы. Обязательно поставьте сырную нарезку. И много разных салатов, овощей и фруктов.
Выбирайте наряды под цвет хозяйки года – белые, серые, серебристые. Можно использовать мерцающие ткани. Избегайте изображений кошек и кошачьих принтов.
Крыса не любит пафоса, поэтому старайтесь, чтобы ваш наряд был элегантным и не вызывающим. Не стоит выбирать узкие облегающие, сковывающие движения платья: Крыса хочет максимально веселого праздника, а потому наряд должен быть удобным.
Комментарии
Прядущий паутину мизгирь (паук).
Учите Наследие Предков, а не историю та что из тор.