Когда и где прогремит новогодний салют в Барнауле

Традиционно под Новый год в Барнауле прогремит праздничный салют. В 2019 году его запустят после торжественного открытия городских новогодних елок. Во сколько будет фейерверк и где его можно посмотреть – читайте в нашей рубрике "Вопрос – ответ".
Так когда и где посмотреть новогодний салют в Барнауле?
В 2019 году главный праздничный фейерверк прогремит в субботу, 28 декабря, на площади Сахарова. В 18:00 здесь торжественно откроют снежный городок и зажгут огни на главной елке Барнаула. А вот в 19:00 финальным аккордом станет салют.
Его запустят только на Сахарова?
Нет. В этом году одновременно салют прогремит в нескольких точках Барнаула. Помимо главной новогодней площадки, фейерверк запустят также в Парке спорта Алексея Смертина (Энтузиастов, 12в), на площади Мира (ул. Георгия Исакова, 213), рядом с парком "Солнечный ветер" (пр. Ленина, 152) и в поселке Южный около местного Дворца культуры (ул. Чайковского, 21). И все это произойдет в 19:00.
А почему решили отпраздновать в субботу?
Власти города посчитали, что если провести праздник в выходные, то тогда больше барнаульцев смогут посетить открытие городка и полюбоваться ярким салютом. В прошлом году, к примеру, новогодний фейерверк тоже запускали в субботу, но только это было 29-е число.
А в новогоднюю ночь салют будет?
На площади Сахарова? Нет. Но в час ночи 1 января 2020 года здесь пройдут праздничные гулянья и новогоднее танцевальное шоу. Развлекательная программа продлится до трех часов ночи. А если хотите фейерверка – выгляните в окно. Традиционно после боя курантов тысячи барнаульцев запускают салют по всему городу.
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Комментарии
Маразм, оказывается, не только у главного деда, но и всех властей наступает. По всему миру праздничный фейерверк запускают именно в праздник, по наступлению нового года, да и в нашем городе нормальные граждане начинают пулять после боя курантов, но не так у чиновников! Они, видимо, все разъезжаются с субботы по дубаям, мальдивам и прочим бали на полмесяца, поэтому и проводят салюты задолго до праздника.
Ну что тут скажешь? Медицина бессильно разводит руками. Это не лечится, обратно чинуши в нормального человека превратить невозможно.