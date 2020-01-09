Версии крушения самолета в Иране: почему произошла авиакатастрофа?

Официальная причина крушения украинского самолета в Иране до сих пор неизвестна. По одной из первых версий катастрофа произошла из-за технической неисправности лайнера. Однако у экспертов авиаотрасли возникли сомнения по поводу этого поспешного заявления. Пока черные ящики не расшифрованы, но уже известны первые результаты расследования, специалисты выдвигают свои версии случившегося. Amic.ru собрал основные предположения.
Через несколько часов после авиакатастрофы официальный представитель международного аэропорта Тегерана сообщил, что причиной крушения стало возгорание двигателя.
Однако специалисты сомневаются, что самолет мог из-за этого упасть.
По словам военного эксперта Алексея Леонкова, с одним горящим двигателем самолет мог сесть. "На кадрах видно, как самолет с горящим двигателем сваливается в неуправляемый полет и потом просто падает. Известно, что это был "Боинг" с двумя двигателями. Но с одним горящим двигателем этот самолет может спокойно сесть. Плюс должна была сработать система пожаротушения. Если полистать интернет в поисках похожих случаев, то мы увидим, что отказы одного двигателя не приводили к катастрофическим явлениям. Так что заявление о крушении самолета только от одного горящего двигателя выглядит неуклюже", – заявил Леонков в интервью "МК".
Авиаэксперт Александр Ланецкий говорит, что после того как сработала сигнализация, пилоты должны были его заглушить и долететь на другом, пишет украинский портал "Страна.uа".
"Конечно, это техника, и могло что-то заклинить, пилоты не успели среагировать. И в первые минуты полета справиться с такой проблемой тяжело. Но пилотов учат садить лайнер в экстремальных условиях. Думаю, кроме пожара двигателя было еще что-то. Совпал целый ряд факторов", – сказал украинскому порталу авиаэксперт Сергей Гончаренко.
В авиакомпании МАУ заверили, что самолет эксплуатировался с 2016 года, был почти новым, и техническое состояние разбившегося в Иране Boeing 737-800 проверяли 6 января, передает "Интерфакс".
Предположение о том, что самолет сбили, эксперты сделали на основе фотографий обломков воздушного судна: на корпусе лайнера видны отверстия, как от шрапнели.
По мнению Вадима Лукашевича, авиаэксперта и бывшего сотрудника конструкторского бюро Сухого, повреждения, обнаруженные на обломках самолета, могли появиться из-за осколочно-фугасной части зенитной управляемой ракеты. Об этом он сказал в эфире телеканала "Настоящее время".
Лукашевич считает, так как отношения США и Ирана обострились, исключать эту версию пока рано. Однако до сих пор нет свидетельств полета ракеты.
К тому же авиационный эксперт Владимир Попов в интервью телеканалу "Звезда" сказал, что подобные следы на корпусе могли появиться от осколков самого самолета. "Осколки летят даже от земли. Они могли детонироваться от удара и пробить обшивку, из-за чего и создается впечатление, что это воздействие поражающих элементов", – сказал Попов.
А в министерстве дорог и городского развития Ирана отметили, что если бы авария была вызвана попаданием ракеты, самолет взорвался бы в небе, передает "Коммерсант".
Причиной крушения украинского самолета могла стать бомба на борту, которая работает на таймере и взрывается на определенной высоте. Такое предположение в интервью РИА "Новости" сделал Зеев Сариг, который возглавлял израильский аэропорт имени Бен Гуриона в 2004-2010 годах.
Изначально версию теракта исключали. Об этом говорилось в первой версии сообщения посольства Украины в Иране, однако потом его отредактировали: исключили возможность теракта, отмечают СМИ. На ее месте написали, что причины катастрофы расследует специальная комиссия, а все версии, озвученные другими источниками, следует считать неофициальными.
Доказательств того, что на борту взорвалась бомба, также нет. По словам авиаэксперта Сергея Гончаренко, при теракте самолет должен был взорваться, а он просто горел, когда падал.
Напомним, 8 января в 5:42 утра по московскому времени украинский рейс PS752 вылетел из аэропорта Тегерана в Киев и уже через две минуты потерпел крушение. На борту украинского лайнера было 176 человек, все они погибли.
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