Всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга приедет в Барнаул

Всероссийский Дед Мороз начал свое предновогоднее путешествие с Красноярска, сообщают "РИА Новости".

Он прибыл в город в субботу и встретился с журналистами. В Красноярске Дед Мороз пробудет два дня, а затем оправится в поездку по 28 городам России.

За два месяца его команде предстоит объехать 28 городов -Красноярск, Томск, Кемерово, Барнаул, Новосибирск, Тюмень, Екатеринбург, Челябинск, Пермь, Казань, Самару, Нижний Новгород, Саратов, Ставрополь, Краснодар, Воронеж, Тулу, Ярославль, Вологду, Череповец, Санкт-Петербург, Балашиху, Подольск, Щёлково, Королев, Мытищи. Пока неизвестно, когда Дед Мороз приедет в столицу Алтайского края.

За три года путешествий команда Деда Мороза посетила более 260 социальных учреждений и 220 семей. Волшебник подарил 325 тонн подарков.