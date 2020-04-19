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Трамп предупредил Китай о "расплате" за пандемию коронавируса

, ИА "Амител"
Американские власти проводят расследование
Дональд Трамп / Фото: newyorker.com

Дональд Трамп / Фото: newyorker.com

Президент США Дональд Трамп в очередной раз затронул тему ответственности Китая за пандемию коронавируса в мире, сообщает РИА "Новости".

По его словам, американские власти проводят расследование, и если они получат доказательства того, что вирус выпустили намеренно, то для КНР "будут последствия".

Сам лидер Соединенных Штатов не сомневается в том, что по миру гуляет инфекция, которая появилась в Уханьском институте вирусологии.

"Вопрос в том, была ли это ошибка, которая вышла из-под контроля, или они сделали это намеренно", – заявил Трамп.

Отметим, что США вышли на первое место в мире по количеству заражений и смертей от COVID-19. Число заболевших превысило 739 тысяч человек, а умерших – 38 тысяч.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

19.04.2020 11:11
- гость -

Главный бандит нашел причину пограбить или сам подкинул ее, в любом случае хитрости и наглости им не занимать.

19.04.2020 11:15
Медведь-шатун

Редкая тварь,, добые..., ускоглазых 1, 5 лярда умные, работящие, дисциплинированные, амеры огребутся на раз...

19.04.2020 11:16
- гость -

Не все так однозначно.
Из новостей: "Как сообщает The Times of Israel, центральное разведывательное управление США ещё в ноябре предупредило Белый дом об угрозе вспышки неизвестного науке коронавируса в Ухане. В администрации Трампа просто отмахнулись от этой информации, не придав ей особого значения. Однако протокол соблюдается в любом случае, поэтому Вашингтон передал полученную от разведки информацию своим союзникам по НАТО, и Израилю." Последние и вспомнили те предупреждения

19.04.2020 11:19
- гость -

Трамп, жги!

19.04.2020 12:01
- гость -

Русские траванули скрипалей на территории англии?Наказать,падлой буду.А вот этому узкоглазому шоколадку под шконку.И вообще вы ни черта не разбираетесь в свободе и демократии.Если что- накажу.

19.04.2020 12:04
- гость -

люто и бешено поддерживаю!
китай давно надо было поставить на место! от них только одни проблемы.

19.04.2020 12:11
- гость -

19.04.2020 12:04
- гость -
Себя поддержи,не ровен час гикнешься.Нашел,у кого подержать,у империи зла.Да не будь америкосов,вечный мир на всей бы Земле был.((

19.04.2020 12:14
- гость -

В китайской компартии одни жулики в воры.Да здравствуют американские сми,позор российским( РТ и другим каналам).Сольёмся в экстазе во время поцелуя очка дяди сэма.

19.04.2020 12:19
- гость -

И чо амеры китам сделают? Пошлины на кхитайские товары задерут и все...

19.04.2020 12:26
- гость -

не будь америкосов,вечный мир на всей бы Земле был.((
-----
Не будь амеров - был бы мировой ГУЛАГ. Амеры не дали распространиться красной заразе по планете.

19.04.2020 12:30
- гость -

Сша 300 лет, а войны были всегда

19.04.2020 12:44
- гость -

19.04.2020 12:30
- гость -
Разумеется.Но Сша-сборище тех самых вояк-бандюков со всего света.Единственное место в мире,где собралась вся нечисть.

19.04.2020 12:47
- гость -

19.04.2020 12:44
- гость -

Да ну нафик. В основном офисные хомячки-воровки.

19.04.2020 13:00
- гость -

19.04.2020 12:04
- гость -
Себя поддержи,не ровен час гикнешься.Нашел,у кого подержать,у империи зла.Да не будь америкосов,вечный мир на всей бы Земле был.((

А 5 дней назад Путин открыто сказал Казахстан это тоже Россия
как и Украина с Белорусью. снова пойдем отжимать как Крым?
или опять америкосы которые за сто последних лет не присоединили к себе ни сантиметра чужой территории.

19.04.2020 13:01
- гость -


- гость -
не будь америкосов,вечный мир на всей бы Земле был.((
-----
Не будь амеров - был бы мировой ГУЛАГ. Амеры не дали распространиться красной заразе по планете.

красная заразы это ты с месной аборигеншой

19.04.2020 13:09
- гость -


19.04.2020 12:30
- гость -

Сша 300 лет, а войны были всегда
-----------------------

&#9643;&#65039; США тратит 2 триллиона долларов на поддержку экономики - на что идут деньги?
Пока наши бюджеты трескаются, за океаном тратят триллионы долларов на поддержку жителей и экономики.
Их них:
300 миллиардов долларов просто так заплатят людям
260 потратят на выплаты безработным
43 на покрытие долгов за обучение и более мелкие статьи
(в сумме - 600 миллиардов на поддержку населения, самая большая статья расходов)
500 миллиардов на корпорации (в основном займы, а не безвозмездная помощь)
377 миллиардов на малый бизнес
340 миллиардов уйдёт местным администрациям (в основном на борьбу с коронавирусом)
И почти 180 - на разную социалку, преимущественно на больницы.
Банальность конечно, но зато Крым , Бомбасс, Абхазия с Осетией наш.

19.04.2020 13:33
- гость -

Кто обычно громче всех кричит "держи вора"?

19.04.2020 13:37
- гость -

Амеры с китами схлестнутся а мы на них плевать будем и удовольствие получать...

19.04.2020 13:51
- гость -

КИТАЙЦЫ не позволят себя и свою страну так сожрать, как сожрали СССР.
Их элита уже богата и жить за бугром им нет необходимости.

19.04.2020 13:58
- гость -

19.04.2020 13:00
- гость -
америкосам не надо ничего присоединять.Они оккупировали весь(!) мир,доят практически все страны,без всяких забот и хлопот.И как только они выжмут все без остатка,кинут всех своих типа "друзей".И содержать никого не надо,и поимели все,что хотели.Империя зла,она и есть-империя зла.

19.04.2020 14:24
сметанный кот

19.04.2020 13:37
- гость -
>Амеры с китами схлестнутся а мы на них плевать будем и удовольствие получать...
Ага, только у нас, как обычно из-за этого просядет валюта, упадут реальные доходы и по итогу население пострадает больше чем в китае и сша.

19.04.2020 14:39
гость

-гость- 13:58
а мы разве с колен не встали? искандерами США не рассмешили? концерт в Пальмире не давали?

19.04.2020 14:50
- гость -

19.04.2020 14:39
гость,вот именно-концерт.Пока Спиваков дирижировал оркестром,военные разминировали Сирию,рискуя собственными жизнями.Видели что-то подобное от амеров?Янки только и умеют грабить,да убивать,и в основном лишь мирное население.

19.04.2020 15:14
- гость -

Вообще-то у амеров одна цель -жиреть.Именно поэтому они тыкают носы по всему миру.
Только больные на голову либерасты говорят что всё это ради свободы и демократии. Гуляйте в свою вонючую америку,либерасты проклятые.Там теппо,там яблоки,там вам мёдом помазали.

19.04.2020 15:33
- гость -

«Госдума приняла в третьем чтении закон, который смягчает запрет на выдачу госгорантий иностранным компаниям, а также российским, зарегистрированным в офшорах». Правительство внесло этот проект (№941158-7) в палату неделю назад.
Ну, и?

19.04.2020 15:35
- гость -

Что ну и?

19.04.2020 15:39
- гость -

19.04.2020 13:37
- гость -
Амеры с китами схлестнутся а мы на них плевать будем и удовольствие получать...
------------------
Чего хорошего?

19.04.2020 15:40
- гость -

Грязный политикан. Проворонил начало эпидемии в США, а теперь ищет стрелочника, чтобы отвести от себя обвинения электората.

19.04.2020 16:05
гость

Трамп плохой? а в думе шампанское за него пили! BOSS2014 пять баянов порвал за него помнится

19.04.2020 16:07
CALIBR

Патриоты щей капустных не далее как три с половиной года назад заходились в экстазе по поводу избранного Трампа. Жириновский и К. ,помнится, потолки в Думе пробками от шампанского чуть не обвалили ,Рита Симоньян с Американским флагом по Москве разъезжала. Результат этой вакханалии сленг -Трампнаш.
Быстро сдали своего кумира,однако.
* Недаром два с лишним века назад патриотизм был назван последним прибежищем негодяев.

19.04.2020 16:13
- гость -

Пили не за то,что победил Трамп,а за то,что проиграла Клинтон.Ни у кого не было никаких иллюзий на счет Трампа.Помнится до Трампа был некий Обама,так все ждали,что хочь негров в пиндосии притеснять не будут,да где там.Кто бы не был в Белом доме у руля,ждать от него хорошего нам не придется.

19.04.2020 16:24
CALIBR

Да ладно вам обелять (ся) - я был участником баталий на этом форуме и прекрасно помню бодания по этому поводу . Был тут один на букву Б....
Что Трамп,что Клинтон - события показали,что Конгресс есть противовес любому президенту ...

19.04.2020 16:32
- гость -

Ваши отношения с участником на букву Б известны.Насколько я помню тот самый участник именно так и говорил,что хорошо не то,что победил Трамп,а то,что проиграла ведьма Клинтон.И на сколько я помню,не было никаких восхвалений победителя,поскольку его толком никто и не знал.Ну разве что кто-либо помнил его по микроскопической роли в киношке "Один дома",где он сыграл самого себя.Ну и пожалуй.

19.04.2020 16:57
CALIBR

Ни один Президент Америки не являет собой концентратора абсолютной власти в одних руках и уж ,тем более,не занимается проблемой организации ремонта детских городков.
Трамп ли,Клинтон мадам ,если бы стала президентом, не смогли бы единолично вершить политику не совпадающими с интересами Штатов,что вообщем-то и показало,когда Дональд собрался поначалу смягчать санкции - ему Конгресс настучал по рукам и отобрал ручку. Почему боялись Клинтон-мадам,известно одним патриотам щ.к. ,всё плохое исходящее от Америки в отношении России свершилось и приумножилось ,благодаря Трампувашему.

19.04.2020 17:20
- гость -

CALIBR,Трамп скорее ваш,чем наш.Что до г-жи Клинтон,то слава Богу,что не она рулит в Белом доме,иначе может быть мы сейчас и не общались бы вовсе,т.к.ее отношение к нашей стране в целом известно,и планов своих она не скрывала.Ни Трамп,никто бы то ни был никогда не будут нас не то чтобы любить,но и уважать,и патриотам это как раз ясно.Другое дело бестолковые и наивные либерасты,верящие,что с Америкой может быть мир,дружба,жУвачка...,близорукость коих и поражает.Да ведь планы в отношении нашей страны они и не скрывали,и когда-нибудь мечтают претворить их в жизнь.А потому мы были,есть и будем потенциальными и вероятными противниками.Навсегда.Даже когда америкосия распадется,что всенепременно произойдет,не сейчас так завтра.Как бы это вам неприятно было слышать.

19.04.2020 17:29
гость

-гость- 17:20
доллару кирдык?

19.04.2020 17:31
CALIBR

Трамваш - мойТрамп ?
Легко же ваша братия переобувается в воздухе.
А Путина зачем обидели - нет более либерала ( либераст -ваше) в стране чем он ( Д.Песков)
Вот я и говорю - негодяев прибежище.

Будьте здоровы !

19.04.2020 17:36
- гость -

Квасники уже забыли, как Трампа, когда его избрали президентом США, один из лидеров ячейки питерских(!) казаков(!!) сделал его есаулом казачьего войска... А теперь оправдываются: мы, мол, не от победы Трампа, а от проигрыша Клинтонихи визжали на радостях...

19.04.2020 17:42
- гость -

А по сабжу - Доня дело говорит. Китаез надо вздрючить. Чтоб перестали жрать всякую дрянь, от которой человеку всякие вирусы левые передаются. Все прекрасно помнят птичий грипп, сколько домашней птицы из-за него пришлось забить во всем мире. Тогда, правда, обошлось, а вот в этот раз нет. Что они еще нам подарят?..

19.04.2020 17:45
- гость -

CALIBR,между либералом и либерастом как говорят в Адесе...ну Вы знаете.А Трамп да-ваш.Не Ваш лично,а ваш,либерастов друг.И чем пакостнее трампы,буши,абамы будут делать нашей стране,тем больше и больше вы их будете обожать.Не буду спрашивать откуда в вас это,ибо неинтересно.Живите как знаете,или грезите.
И Вам не хворать.

19.04.2020 17:47
- гость -

.Даже когда америкосия распадется,что всенепременно произойдет,не сейчас так завтра
----
Это какое то психическое расстройство, да?

19.04.2020 17:50
- гость -

А у америкосов президент, тоже в бункере сейчас отсиживается?

19.04.2020 17:53
- гость -

Пока Спиваков дирижировал оркестром,военные разминировали Сирию,рискуя собственными жизнями.
----
Это в который раз освобождения Пальмиры, во второй или третий?

19.04.2020 17:53
- гость -

19.04.2020 17:50
Почему тоже?

19.04.2020 17:56
- гость -

19.04.2020 17:53
В том то и дело,что это война.Мы вот тоже в 45-м победили,казалось бы,что все позади,а т.н."лесных братьев" почто до середины 50-х отлавливали.Но Победа была(!) 9 мая 1945 года.

19.04.2020 18:10
CALIBR

19.04.2020 17:45
- гость -

Эх,Лиля,Лиля , нет слов - одни чувства.

19.04.2020 18:42
CALIBR

Отвечая на вопрос, пытаются ли потенциальные противники Вашингтона — Россия, КНР, Северная Корея и Иран — использовать пандемию коронавируса в ущерб США, Трамп сказал, что «не видит таких попыток».

«Нет, я этого не вижу. У нас очень хорошие отношения с Россией, мы работали вместе над нефтяной сделкой», — сообщил президент. Он добавил, что во время проработки недавнего соглашения ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи президент России Владимир Путин «вел себя, как настоящий джентльмен».

++++++++++++++++++++++
Оказывается "мойТрамп" и Путин - два дружелюбных парня , а некоторые от друга Дональда уже и открестились. Да и с Путиным либералом быстро переобулись ...некоторые,валя на Одессу-маму. А мне вот видится в таких перевёртышах Ростов - папа.

19.04.2020 18:54
- гость -

CALIBR,Трамп узкий,как скольж!Помнится он обещал порвать в клочья Ына,но поплавав возле корейских берегов,вдруг резко переменил свое к тому отношение,и заголосил,что Ын на самом деле отличный бой!Можно ли верить словам этого ветрогона?Ах,да!Вы ж наивные,как...не скажу какие юноши.(

19.04.2020 20:08
CALIBR

CALIBR,Трамп узкий,как скольж!
+++++++++++++
Скользский как уж. Понял.
И этого скользкого ужа записные патриоты записали в Трампнаш в ноябре 2016 ?
А теперь,когда он не оправдал их ожиданий с радостью перекинули тому, кто изначально утверждал,что добра от него не будет ?
мойТрамп ,мойТрамп,мойТрамп ....позвольте,я в стенах Думы за него не пил - вы не имеете права ! )))

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