Владимир Путин вновь обратится к россиянам 9 мая

Президент России Владимир Путин 9 мая собирается возложить венок к Вечному огню у Могилы Неизвестного Солдата в Москве, а затем обратиться к россиянам, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в передаче "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".
"Мы ожидаем, что 9 мая президент возложит цветы к Вечному огню и оттуда обратится ко всем россиянам", – сообщил представитель Кремля.
Ранее Владимир Путин перенес Парад Победы, который должен был состояться 9 мая. Позже российский лидер сообщил, что торжественные мероприятия, приуроченные к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне состоятся, когда обстановка станет безопасной.
Комментарии
он абратится к россиянам.... а да, он их кинул в трудное время , а теперь обратитс...
Что- то зачистили-с. Достучаться хотят.
Мое мнение, что он не является президентом, т.к. он сам об этом заявил: 27 сентября 2005 года во время своей «Прямой линии» с народом ВВП отчеканил: «Я против увеличения сроков пенсионного возраста. И пока я президент, такое решение принято не будет». Но пенсионный возраст подняли... Из его речи следует, что либо он не президент, либо он обманул людей, причем нагло обманул!
За что же ты так ненавидишь жителей России??? Почему закрыл больницы? Зачем оставил без медицинской помощи? Что мы тебе сделали?
Пенсионный жулик опять будет морали читать и жизни учить.
Тьфу!
Ёжик резиновый
Шёл и насвистывал
Дырочкой в правом боку...
Симулякр.
либо он обманул людей, причем нагло обманул!
Что мы тебе сделали?
Не обманул, а цинично наврал. Вы ему сделали то, что жопу подставили чмыри голосовавшие за него.
Я за петуха никогда не голосовал, даже в 2000 году.
3.05.2020 08:05
- гость -
Ни разу не голосовал за него!
Мне этот гусь сразу не внушил доверия.
Никогда за него не голосовал.
Долго он еще обращаться к гражданам будет? Граждане уже заждались послушать "Лебединое озеро"...
Из всего этого цирка вывод один, Арабы и Китайци Победили нагнули всех, и доказали что без их промышленности и нефти все эти Царки --просто клоуны паразитирующие на своем народе
И заметьте по всему миру НИ ОДНОЙ отставки, все политики и академики с докторами наук --все просто беспомошные и надутые как мыльный пузирь
Верхом на печенегах и Собянине догоним Италию и перегоним на плато сплоченности под жиденькие аплодисменты бобиков
Чужими Победами пиарится
Сравните развитие Дубай с момента обнаружения там нефти и загнивания России от продажи нефти...
3.05.2020 08:05
- гость -
Тоже не голосовал.
про печенегов, половцев и спартанцев рассказал в первых двух шоу, теперь очередь про фашиздов дошла
Интересно, он эти свои монологи сам сочиняет?