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Владимир Путин вновь обратится к россиянам 9 мая

, ИА "Амител"
Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
Фото: rupres.ru

Фото: rupres.ru

Президент России Владимир Путин 9 мая собирается возложить венок к Вечному огню у Могилы Неизвестного Солдата в Москве, а затем обратиться к россиянам, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в передаче "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

"Мы ожидаем, что 9 мая президент возложит цветы к Вечному огню и оттуда обратится ко всем россиянам", – сообщил представитель Кремля.

Ранее Владимир Путин перенес Парад Победы, который должен был состояться 9 мая. Позже российский лидер сообщил, что торжественные мероприятия, приуроченные к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне состоятся, когда обстановка станет безопасной.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей 8-909-500-95-40

Комментарии

2.05.2020 22:22
месный

он абратится к россиянам.... а да, он их кинул в трудное время , а теперь обратитс...

3.05.2020 06:12
- гость -

Что- то зачистили-с. Достучаться хотят.

3.05.2020 06:24
- гость -

Мое мнение, что он не является президентом, т.к. он сам об этом заявил: 27 сентября 2005 года во время своей «Прямой линии» с народом ВВП отчеканил: «Я против увеличения сроков пенсионного возраста. И пока я президент, такое решение принято не будет». Но пенсионный возраст подняли... Из его речи следует, что либо он не президент, либо он обманул людей, причем нагло обманул!

3.05.2020 07:01
Путину

За что же ты так ненавидишь жителей России??? Почему закрыл больницы? Зачем оставил без медицинской помощи? Что мы тебе сделали?

3.05.2020 07:06
- гость -

Пенсионный жулик опять будет морали читать и жизни учить.
Тьфу!

3.05.2020 08:00
- гость -

Ёжик резиновый
Шёл и насвистывал
Дырочкой в правом боку...

Симулякр.

3.05.2020 08:05
- гость -

либо он обманул людей, причем нагло обманул!

Что мы тебе сделали?


Не обманул, а цинично наврал. Вы ему сделали то, что жопу подставили чмыри голосовавшие за него.

3.05.2020 08:06
- гость -

Я за петуха никогда не голосовал, даже в 2000 году.

3.05.2020 08:14
- гость -


3.05.2020 08:05
- гость -
Ни разу не голосовал за него!

3.05.2020 08:16
- гость -

Мне этот гусь сразу не внушил доверия.
Никогда за него не голосовал.

3.05.2020 08:17
- гость -

Долго он еще обращаться к гражданам будет? Граждане уже заждались послушать "Лебединое озеро"...

3.05.2020 08:18
- гость -

Из всего этого цирка вывод один, Арабы и Китайци Победили нагнули всех, и доказали что без их промышленности и нефти все эти Царки --просто клоуны паразитирующие на своем народе

3.05.2020 08:20
- гость -

И заметьте по всему миру НИ ОДНОЙ отставки, все политики и академики с докторами наук --все просто беспомошные и надутые как мыльный пузирь

3.05.2020 08:20
Пионер

Верхом на печенегах и Собянине догоним Италию и перегоним на плато сплоченности под жиденькие аплодисменты бобиков

3.05.2020 08:27
- гость -

Чужими Победами пиарится

3.05.2020 08:28
- гость -

Сравните развитие Дубай с момента обнаружения там нефти и загнивания России от продажи нефти...

3.05.2020 08:31
Patriot

3.05.2020 08:05
- гость -

Тоже не голосовал.

3.05.2020 08:42
гость

про печенегов, половцев и спартанцев рассказал в первых двух шоу, теперь очередь про фашиздов дошла

3.05.2020 08:52
- гость -

Интересно, он эти свои монологи сам сочиняет?

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