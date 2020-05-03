В "Эваларе" рассказали о работе компании после вспышки COVID-19

Руководитель алтайской компании "Эвалар" Лариса Прокопьева рассказала о том, как осуществляется работа компании после того, как у десяти ее сотрудников подтвердили диагноз COVID-19.

"Основные мощности нашего предприятия сейчас ориентированы на поставку антисептиков и лекарственных препаратов первичного спроса у населения, включая противовирусные средства, – цитирует Прокопьеву "Бийский рабочий". – Все это накладывает на нас дополнительную ответственность в части сохранения жизнеспособности производства и защиты здоровья сотрудников".

По ее словам, предприятие по рекомендации Минпромторга работает ежедневно, в том числе в выходные и праздничные дни, чтобы обеспечить бесперебойное производство социально значимой продукции.

Гендиректор компании уточнила, что заболевших выявили в ходе регулярного тестирования сотрудников предприятия.

В "Эваларе" уточнили, что сотрудница предприятия заразилась COVID-19, предположительно, от мужа, у которого ранее подтвердили этот диагноз.

Около недели назад она сообщила о том, что может быть носителем инфекции. Тестирование подтвердило ее опасения. Ее контакты установили и изолировали этих людей. Несмотря на предпринятые меры безопасности, она успела заразить девять коллег. У остальных результаты тестов отрицательные.