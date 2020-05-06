Алтайскому краю разрешили не платить по бюджетным кредитам в 2020 году

Правительство РФ решило скорректировать для регионов график выплат по бюджетным кредитам из-за пандемии COVID-19. Постановление, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным, опубликовано на сайте кабмина.
Согласно документу, в 2020 году субъекты федерации полностью освобождаются от погашения долга, в 2021-2024 годах будут выплачивать по 5% задолженности в год, а в 2025-2029 годах выплатят остаток равными долями с возможностью досрочного погашения.
Подчеркивается, что освободившиеся в 2020 году деньги регионы смогут направлять на борьбу с коронавирусом, а также на компенсацию снижения доходов. Как говорится в пояснительной записке, это позволит обеспечить устойчивость региональных бюджетов в условиях непростой социально-экономической ситуации.
Добавим, что по данным Минфина Алтайского края, на 1 апреля госдолг региона по бюджетным кредитам составлял около 1,85 млрд рублей.
Комментарии
Вроде бы с 30 апреля ручка и право подписи под постановлениями Правительства переданы исполняющему обязанности Премьера Белоусову А.Р. лично Президентским указом , но читаю Мишустина.
Саботаж, "консерва" или коронавирус мозга составителей Указа ?
Вот какие плюшки от правительства. Пусть краевые власти не плакают, что получат мало налогов с жителей края. Наоборот, будут в плюсе.
Так он же больной!!!!