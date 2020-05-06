Повторные тесты показали, что заболевших вахтовиков в Якутии намного меньше

Повторное тестирование вахтовиков на Чаяндинском месторождении в Якутии, где предварительно речь шла о нескольких тысячах зараженных, подтвердило наличие коронавируса только о 246 человек. Об этом на заседании регионального оперативного штаба сообщил глава Якутии Айсен Николаев.

"Порядка 7,5 тысячи сотрудников АО "Стройтрансгаз" – подрядной организации "Газпрома" – поголовно сдали повторные анализы. Из них пока получено порядка пяти тысяч результатов, 2,5 тысячи еще в обработке. Из этих пяти тысяч – 246 человек получили положительный результат на коронавирус", – цитируют Николаева "Новости Якутии".

Как уже сообщал amic.ru, ранее стало известно, что на месторождении в Якутии в настоящее время находятся 274 жителя Алтайского края. 110 из них инфицированы коронавирусом, у 22 диагноз под вопросом. У 142 тест показал отрицательный результат.

На этой неделе вахтовики с отрицательным тестом на коронавирус будут доставлены в Алтайский край, дополнительно обследованы и размещены в обсерваторе в санатории "Сосновый бор". Ситуация с возвращением людей находится на контроле у губернатора Виктора Томенко, подчеркивают в правительстве региона.