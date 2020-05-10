За минувшие сутки в России выявили 11 012 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, половина из которых зарегистрированы в Москве, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

С начала эпидемии в стране общее число заболеваний составило 209 688, из которых 109 740 приходятся на Москву. Излечились еще 2390 человек, всего выздоровели 34 306 пациентов.

От осложнений за последние сутки скончались 88 человек, всего погибли 1915 человек.

По данным на 10 мая, в Алтайском крае коронавирус диагностировали еще у 28 человек. Всего в регионе подтверждено 669 случаев заболевания и три летальных исхода. Выздоровели уже 199 человек.