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Число случаев заболевания коронавирусом в России превысило 200 тысяч

, ИА "Амител"
За минувшие сутки инфекцию выявили еще у 11 тысяч человек
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

За минувшие сутки в России выявили 11 012 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, половина из которых зарегистрированы в Москве, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

С начала эпидемии в стране общее число заболеваний составило 209 688, из которых 109 740 приходятся на Москву. Излечились еще 2390 человек, всего выздоровели 34 306 пациентов.

От осложнений за последние сутки скончались 88 человек, всего погибли 1915 человек.

По данным на 10 мая, в Алтайском крае коронавирус диагностировали еще у 28 человек. Всего в регионе подтверждено 669 случаев заболевания и три летальных исхода. Выздоровели уже 199 человек.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей 8-909-500-95-40

Комментарии

10.05.2020 15:56
Гостья

Интересно когда итальянцы приедут к нам на помощь? Мы уже вплотную к ним подошли по количеству зараженных. У них уже на спад пошло, а у нас в самом разгаре. Цирк да и только.

10.05.2020 15:57
- гость -

Москва - рассадник заразы...

10.05.2020 15:57
- гость -

Завтра будем на 4 месте. Или даже на 3.

10.05.2020 15:59
- гость -

Будем сидеть в повышенной готовности до НГ.

10.05.2020 16:01
- гость -

нужно смотреть в наше не менее героическое и успешное будущее. В этом залог успеха», — сказал Путин в программе «Москва. Кремль. Путин»

10.05.2020 16:30
- гость -

10.05.2020 15:57
- гость -
Завтра будем на 4 месте. Или даже на 3.

Через три дня на втором месте будем

10.05.2020 16:32
- гость -

"Интересно когда итальянцы приедут к нам на помощь?"
------
Наши военные ещё сербам помогают.
Что у сербов и что у нас?
Жажда - ничто, имидж - всё! - девиз вовиной политики. Ну и понятно, жажда у россиян, а у вовы имидж великаго помогателя.

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