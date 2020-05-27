В Рособрнадзоре рассказали, нужны ли будут на ЕГЭ маски и перчатки

Врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев рассказал, нужно ли будет выпускникам школ надевать на ЕГЭ маски и перчатки с учетом того, что носить эти средства защиты столь продолжительное время в жаркую погоду довольно тяжело. Слова чиновника передает "АиФ".

По словам Музаева, Рособрнадзор направляет рекомендации в регион, а местная экзаменационная комиссия и штаб по борьбе с эпидемией должны сами решить, какие именно меры безопасности стоит использовать, исходя из ситуации.

Музаев рассказал, что в ведомстве не считают правильным надевать на детей маски и перчатки в июле, особенно в регионах. Однако маски обязательно должны быть на организаторах экзамена, подчеркнул чиновник.

"Среди учителей, которые проводят экзамен, есть люди старшего возраста, которые находятся в группе риска. Их нужно обезопасить", – заявил Музаев.

Напомним, из-за нестабильной эпидситуации в России даты проведения ЕГЭ вновь изменили. По последней информации, основная волна госэкзаменов стартует 3 июля, а не 29 июня, как планировалось ранее.