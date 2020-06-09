Такой день. Сговор скупщиков молока и алтайский актер на месте резонансного ДТП

Amic.ru – о главных событиях в Алтайском крае, произошедших во вторник, 9 июня. Без коронавируса.

В Сети появился трейлер фильма, который снимался на территории Алтайского края и Республики Алтай. Картина расскажет о любви современных Ромео и Джульетты, только героям не по 16 лет, а по 70.

Детский омбудсмен прибыла в Камень-на-Оби, чтобы обсудить ситуацию с бандой подростков, которые избивают детей.

Жители Барнаула жалуются на плавучую баню. По их словам, там постоянно проходят ночные мероприятия.

Барнаульский перевозчик выплатит 1,7 млн рублей за погибшего ребенка. Водитель автобуса выехал на обочину дороги, столкнулся со стоящим на ней автомобилем и наехал на ребенка, который от полученных травм скончался на месте.

Вячеслав Франк призвал застройщиков извиниться перед собственниками квартир в недостроенном доме на Ленина.

Алтайский актер Иван Стебунов рассказал журналистам, что не сидел в машине с Михаилом Ефремовым во время аварии. По словам Стебунова, он прибыл вместе с актером Сергеем Гармашем уже после ДТП.

В Алтайском крае построят трассу к "Мишиной горе". На проект потратят почти 500 миллионов.

Антимонопольщики выявили синхронную установку стоимости на сырое молоко у АО "Барнаульский молочный комбинат", ООО "Агротрейд-Катунь" и ООО "СМК". В действиях предприятий усмотрели признаки нарушения федерального закона "О защите конкуренции".