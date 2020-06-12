Глава Минздрава допустил введение "плавающего" режима ограничений

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал о том, что власти рассматривают возможность введения "плавающего" режима ограничений для профилактики коронавируса.

Соответствующее заявление чиновник сделал в интервью Наиле Аскер-заде в эфире телеканала "Россия 1".

"Могут использоваться разные режимы, – заявил Мурашко (цитата по ТАСС). – Жесткий карантин, плавающие какие-то мероприятия, которые, ну, скажем, когда ограничения вводятся в выходные дни".

На уточняющий вопрос о том, возможно ли чередование введения карантина и его отмены, глава Минздрава ответил утвердительно.

Ранее Мурашко заявил, что часть ограничительных мер сохранят в России до появления вакцины от коронавирусной инфекции.