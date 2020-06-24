Такой день. Парады Победы для военных и трупная свалка в Барнауле

Amic.ru – о главных событиях в Алтайском крае за 24 июня. Без коронавируса.
Регион остался без масштабного Парада Победы в год 75-летия со дня памятного события. Крупное мероприятие заменили несколькими не такими большими. Так, в Барнауле прошли тематические спортивные мероприятия и "Звон Победы", а в воинских частях провели свои небольшие парады.
Барнаульцы обнаружили свалку с разлагающимися трупами животных рядом с санаторием "Сосновый бор". Судя по снимку, тела мертвых животных лежат в этом месте достаточно долго.
Глава регионального Минздрава Дмитрий Попов проинспектировал строительство поликлиники в Алтайском районе. Чиновник выразил обеспокоенность по поводу сроков завершения строительства. Согласно условиям контракта, объект должен быть сдан в эксплуатацию в ноябре 2020 года.
Жителей Алтайского края предупредили о резком ухудшении погоды. В ближайшие дни регион накроют дожди, местами сильные дожди, грозы, а также град. Кроме того, усилится ветер.
На вооружение восьми муниципалитетов региона поступили новые экскаваторы-погрузчики. Их направили в Залесовский, Змеиногорский, Первомайский, Рубцовский, Солтонский, Тальменский, Шелаболихинский и Шипуновский районы. Машины будут использовать для устранения коммунальных аварий, погрузки угля и уборки снега.
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