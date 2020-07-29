Роспотребнадзор рассказал о возможном появлении в России новых штаммов гриппа

Осенью – зимой в Россию придут новые штаммы вируса гриппа, от которых россияне еще не имеют прививок. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова во время совещания с президентом Владимиром Путиным.
По ее словам, такой прогноз дает Всемирная организация здравоохранения. Глава ведомства подчеркнула, что от данных штаммов россияне не прививались и в предыдущие годы, а потом это делает иммунизацию населения в грядущем сезоне еще более актуальным.
До этого глава Минздрава России заявил, что министерство планирует большую поставку вакцины от гриппа во все региона страны, поскольку вместе с коронавирусом сезонное заболевание может попасть в синергию.
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