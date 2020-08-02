В Республике Алтай умер еще один человек с выявленным коронавирусом

За минувшие сутки в Горном Алтае выявили 25 новых случаев инфицирования коронавирусом, общее число заразивших достигло 1631. Об этом сообщает республиканский оперативный штаб.
"Заболевание подтвердилось у восьми человек, прибывших на работу вахтовым методом в Турочакский район; у шести жителей города Горно-Алтайска; у пяти жителей Кош-Агачского района, в том числе у трёх детей; у четырёх жителей Майминского района, в том числе у двух детей; у жителя Чемальского района и у жителя Улаганского района", – говорится в сообщении.
Кроме того, 1 августа зарегистрирован еще один случай смерти пациента с коронавирусом. Скончалась 82-летняя жительница Кош-Агачского района. COVID-19 у женщины подтвердили 22 июля. Таким образом, за весь период в регионе зарегистрировано восемь летальных случаев у пациентов, зараженных SARS-CoV-2, шесть из них – от инфекции, два – от иных причин.
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