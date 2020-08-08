Врач назвал единственный способ облегчить состояние больного коронавирусом

Улучшить состояние больного коронавирусом могут только специальные антитела, рассказал РИА "Новости" глава Национального исследовательского центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.
Врач назвал слухами все сообщения о невероятной пользе продуктов в борьбе с COVID-19. По его словам, облегчить течение заболевания можно только моноклональными антителами в концентрированном виде, полученными от людей с выработавшимся иммунитетом.
"Вместо того чтобы все-таки грецкие орехи или там арахис, как вы говорили, есть, лучше ему все-таки антитела ввести готовые", – сказал Гинцбург.
Ученый пояснил, что вакцина работает профилактически, до заражения, а антитела используются терапевтически – для лечения уже больных людей.
Комментарии
при отёке легких нужно дышать парами спирта...
вот и всё.
забыл...
обезвожить организм (в разумных пределах)