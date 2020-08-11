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Глава ВОЗ заявил о "зеленых ростках надежды" в борьбе с распространением COVID-19

, ИА "Амител"
По словам Тедроса Гебреисуса, вспышку коронавируса можно обратить вспять
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреисус заявил, что в борьбе с коронавирусом в мире появились проблески надежды. Обращение опубликовано на официальном сайте ВОЗ. 

По словам Гебреисуса, многие люди скорбят из-за пандемии и считают ее тяжелейшим моментом для всех жителей Земли. "Но я хочу внести ясность: есть зеленые ростки надежды, и независимо от того, где находится страна, регион, город или поселок, никогда не поздно обратить вспять вспышку COVID-19", – обнадежил он.

При этом шансы на победу есть, несмотря на постоянный рост показателей зараженных и погибших от коронавируса: утром 11 августа число инфицированных в мире превысило 20 млн человек, а погибших – 733 тысячи.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

11.08.2020 15:10
- гость -

Извините но ВОЗ не авторитет

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