За сутки в России подтвердили 4676 новых случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в России выявили 4676 новых случаев заражения коронавирусом, общее число больных достигло 970 865. Об этом сообщает федеральный оперштаб по мониторингу ситуации с COVID-19.
На первом месте по приросту остается Москва (+640 человек за сутки), второе место занимает Санкт-Петербург (+181), третье – Московская область (+143). Алтайский край, в котором подтвердили 70 новых случаев инфекции, остается на 21-м месте по стране.
За сутки из больниц выписали еще 6403 человека, общее число выздоровевших достигло 786 150. С подтвержденным коронавирусом скончалось 115 пациентов, всего за время пандемии зарегистрировано 16 683 летальных исхода.
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