118 тяжелобольных пациентов с коронавирусом лечат в Алтайском крае

118 пациентов ковидных госпиталей Алтайского края находятся в тяжелом состоянии, сообщили в региональном оперативном штабе.

Больше трети из них (40 человек) для поддержания жизни подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

"На сегодняшний день проходят лечение 864 человека, из них в госпиталях находятся 743 пациента, амбулаторное лечение получает 121 пациент", – уточнили в оперштабе.

Стоит отметить, что за последние сутки заболели еще 63 человека, в то время как вылечились 77.

Общее число заболевших в регионе достигло 12 033 человек, выздоровевших – 10 808 человек. Летальный исход зафиксирован в 361 случае.