Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил о том, что правительство продлило мораторий на проверки малого бизнеса до конца 2021 года. Этот сектор сочли наиболее пострадавшим от распространения коронавирусной инфекции.

"По поручению президента правительство продлевает мораторий на плановые проверки малого бизнеса еще на один год – до 31 декабря 2021 года", – цитирует председателя правительства ТАСС.

По словам Мишустина, в малом бизнесе заняты миллионы людей, и задача правительства – продолжить их поддержку.

Ранее amic.ru писал о том, что налоговые каникулы для предприятий из отраслей, которые сильнее всего пострадали от пандемии коронавируса, продлили на три месяца.