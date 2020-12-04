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Россия едва не обновила суточный антирекорд смертности от коронавируса

, ИА "Амител"
Заразились почти 27,5 тысячи соотечественников
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

За последние сутки в России зафиксировали 27 403 новых случая заражения коронавирусом. Как сообщает федеральный оперштаб по мониторингу ситуации с COVID-19, общее число инфицированных достигло 2 402 949 человек.

Лидерство по приросту удерживает Москва (+6868), на втором месте – Санкт-Петербург (+3694), на третьем – Московская область (+1223). Алтайский край с 225 случаями инфекции находится на 29-й строчке.

За 24 часа скончались 569 человек. Это близко к антирекорду, зафиксированному 2 декабря. Всего за время пандемии в России умерли 42 176 пациентов с подтвержденным коронавирусом.

За сутки из больниц выписали 28 901 человека, общее число вылечившихся россиян составляет 1 888 752.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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