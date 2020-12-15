Вячеслав Володин заявил, что пятеро депутатов Госдумы повторно заразились коронавирусом

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что пятеро его коллег повторно заразились коронавирусом. Всего переболели или находятся в больнице 157 парламентариев.

"То есть, переболев, заболели вновь. То есть антитела не выработались, и заразились", – цитирует Володина РИА Новости. Он добавил, что одному из вновь заболевших 81 год.

Ранее главный инфекционист Алтайского края Валерий Шевченко прокомментировал возможность повторного заражения коронавирусом. Врач отметил, что в большинстве случаев ученые сходятся во мнении, что все-таки выявляются не повторные случаи заражения, а не закончившийся первый эпизод.