Такой день. Проверка Советской ЦРБ и поезд, насмерть сбивший пенсионера

За прошедшие сутки в Алтайском крае выявили 195 случаев COVID-19. Выздоровели еще 129 пациентов, умерли 12 человек.

Губернатор Виктор Томенко поручил министру здравоохранения региона Дмитрию Попову провести комплексную проверку Советской центральной районной больницы после гибели годовалого ребенка. К процессу также привлекут и власти муниципалитета.

В январе в Барнауле приступили к работе четыре новых образовательных учреждения: школа и три детских сада. Городские чиновники положительно оценили условия, созданные для юных барнаульцев и занимающихся с ними педагогов.

Надзорные органы и власти Барнаула опровергли информацию об открытии второй купели в краевой столице. На "Водном мире" также назвали ложью информацию о якобы готовящемся мероприятии.

Зато подготовку крещенского городка на Речном вокзале уже завершили. Там появились снежная часовня, ледяные крест и кафедра, а также небольшая иордань.

Министр спорта РФ Олег Матыцин собирается прибыть в Алтайский край в последние дни января. Официальной программы пока нет, но совершенно точно, что глава ведомства побывает на барнаульском гребном канале.

Уровень госдолга Алтайского края на начало 2021 года сохранился на уровне аналогичного периода прошлого года. Сейчас сумма задолженности составляет 1,857 млрд рублей.

Грузовой поезд насмерть сбил пенсионера, когда тот возвращался из магазина по ж/д путям и не реагировал на звуковые сигналы. Инцидент произошел недалеко от станции Заринской ночью 18 января.

Барнаул вошел в тройку российских городов с самым чистым воздухом, а Бийск оказался на 15-м месте. Рейтинг составляли по итогам опроса.

Более 3000 жителей края уже поучаствовали в вакцинации от коронавируса. При этом треть из них успели получить две дозы вакцины "Спутник V".