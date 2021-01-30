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Такой день. Смертельный пожар в Барнауле и поступление новой партии вакцины

, ИА "Амител"
Главные события в регионе за 30 января
Фото: Вячеслав Кондаков / amic.ru

Фото: Вячеслав Кондаков / amic.ru

Пожилой мужчина погиб при пожаре в частном доме в переулке Ядринцева в Барнауле. Женщине с ожогами потребовалась медицинская помощь. По словам очевидцев, из горящего дома вынесли трех девочек. К моменту прибытия пожарных детей в доме уже не было.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко и правительство региона выразили соболезнования родным и близким в связи с гибелью заместителя министра культуры края Галины Кубриной, которая погибла в результате ДТП. В ноябре прошлого года ей исполнилось 55 лет. О времени и месте прощания сообщат позже.

Новая партия вакцины от коронавируса "Спутник V" из 5400 доз поступила в Алтайский край. 5400 доз доставили в пятницу, 1760 комплектов – в субботу. Препарат распределят между Барнаулом, Бийском, Новоалтайском и другими городами.

Очевидцы рассказали о коммунальной аварии на улице Чеглецова. Вода затопила проезжую часть от проспекта Ленина до улицы 80-й Гвардейской Дивизии.

15 пациентов с COVID-19 умерли в регионе за минувшие сутки. Общее количество летальных исходов выросло до 1942. За сутки в лабораториях подтвердили 183 случая заражения ковидом. Всего с начала эпидемии в крае заболели 38 823 человека. Выздоровел 34 841 человек (+176 за сутки).

Хоккеисты клуба "Динамо-Алтай" уступили в Кургане. Третий поединок четырехматчевой серии в рамках первенства ВХЛ против "Юниора" завершился поражением барнаульцев со счетом 2:3. Из-за проигрыша барнаульцы упустили лидерство в турнирной таблице.

На улицы Барнаула вышла новая снегоуборочная техника, приобретенная краевыми и городскими властями. Теперь автопарк "Автодорстроя" насчитывает 260 спецмашин. В январе 2021 года в общей сложности приобрели 21 единицу техники на 89 млн рублей.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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