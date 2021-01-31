18,3 тысячи случаев заражения коронавирусом зафиксировали в России за сутки

За прошедшие сутки в России зафиксировали 18 359 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в оперативном штабе.

Подтверждено 485 летальных случаев. Выписано по выздоровлению 20 040 человек.

На первом месте по показателю прироста зараженных расположилась Москва - 2284 человек, на втором Санкт-Петербург — 2160.

Алтайский край с приростом в 181 пациента расположился на 31-м месте среди всех регионов России.

Напомним, что 12 пациентов, у которых ранее выявили коронавирус, скончались в Алтайском крае за минувшие сутки. Общее количество летальных случаев в крае выросло до 1954.