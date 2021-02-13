Почти 15 тысяч случаев COVID-19 выявили в России за сутки

За минувшие сутки в России выявили 14 861 новый случай заражения коронавирусом. Общее число заболевших в стране за все время пандемии достигло 4 057 698, сообщает федеральный оперштаб по мониторингу ситуации с COVID-19.

Лидером по суточному приросту остается Москва (+1963), второе место занимает Санкт-Петербург (+1130), третье – Московская область (+884). Алтайский край, в котором подтвердили 168 новых случая заражения, находится на 23-й строчке рейтинга.

Из больниц выписали еще 18 765 пациентов, общее число выздоровевших достигло 3 577 907. Скончались еще 502 человека, всего за время пандемии в России зарегистрировано 79 696 летальных исходов.