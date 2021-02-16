Такой день. Проверка чиновников из-за Ярового и надвигающиеся морозы

15 пациентов, которые болели COVID-19, умерли в Алтайском крае за минувшие сутки. Общее количество летальных исходов в крае выросло до 2187. За сутки в лабораториях подтвердили еще 162 случая заражения ковидом. Общее число заболевших в крае с начала эпидемии достигло 41 790 человек.

Житель Барнаула заметил, что у детской городской больницы №1 не очищена парковка для инвалидов. К парковочным местам почти невозможно подъехать.

Инцидент с полугодовалым ребенком произошел в Барнауле. Малышу размололо руку в мясорубке. Сообщается, что в результате инцидента ребенок потерял среднюю часть левого предплечья. Он находится в реанимации.

Вслед за волной потепления в Алтайском крае ожидаются морозы. Правда, в этот раз они продержатся всего пару дней.

Власти Барнаула в ближайшее время планируют вернуться к вопросу повышения стоимости проезда в общественном транспорте. Координационный совет по ценообразованию города одобрил вопрос об установлении тарифов на проезд еще в сентябре 2020 года. Однако мэр Барнаула Вячеслав Франк отложил вопрос до "лучших времен".

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Алтайском крае Андрей Осипов попросил Виктора Томенко снять ограничения на работу досуговых заведений. В письме бизнес-омбудсмен отметил, что предприниматели не раз обращались с этой просьбой к властям.

Следователи начали проверку по факту халатности должностных лиц после аварии на теплоэлектроцентрали в городе Яровом. Произошедшая 11 февраля авария привела к временной остановке работы двух котлов ТЭЦ и снижению температуры в домах.

Экс-глава Октябрьского района Барнаула Андрей Овсянников признал вину в инкриминируемых ему деяниях. Чиновника обвиняют в крупном мошенничестве, присвоении и растрате.