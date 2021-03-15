Такой день. Загоревшийся трамвай в Бийске и штрафы мэрии из-за неочищенных дорог

В Бийске на ходу загорелся трамвай. На опубликованных в социальных сетях фотографиях видно, что огонь охватил салон электротранспорта. По словам очевидцев, водитель вагона пострадал, когда тушил пожар.

Мэрию Бийска начали штрафовать из-за некачественной уборки снега. Так, на данный момент из-за ООО "Приобское ДЭУ" в мэрии накопились штрафы в размере 810 тыс. рублей.

Мэрия Барнаула готова заплатить 4,045 млн рублей за перевозку из Москвы 10 трамвайных вагонов. Сейчас администрация города находится в процессе поиска подрядчика, который способен выполнить эту работу.

Норовирус и ротавирус стали причиной вспышечной заболеваемости среди учеников барнаульской школы № 128. По данным лабораторных исследований, инфекцию обнаружили и у педагогов, и у детей. Роспотребнадзор возобновил работу школы.

Уровень безработицы по итогам ноября 2020 – января 2021 года вырос на 1% в Алтайском крае к аналогичному периоду 2019-2020 года и составил 6,5%. Регион занял 53-е место среди субъектов России (где 1-е место означает минимальный уровень безработицы, 85-е – максимальный) и третью строчку в Сибири.

Воспитанника барнаульского футбола, голкипера казанского "Рубина" Юрия Дюпина впервые за всю карьеру вызвали в сборную России. Тренерский штаб национальной команды огласил список игроков, которые будут готовиться к отборочным матчам чемпионата мира – 2022 против Мальты, Словении и Словакии.

Барнаульская некоммерческая организация "Ступени", которая помогает детям с аутизмом, лишилась денег из-за отзыва Центробанком лицензии у "ФорБанка". На счету юридического лица находилось порядка 150 тысяч рублей, которые должны были пойти на обучение педагогов и дидактический материал.

12 пациентов, которые болели COVID-19, умерли в Алтайском крае за минувшие сутки. В лабораториях подтвердили ещё 115 случаев заражения ковидом. Общее число заболевших в крае с начала эпидемии достигло 45 397 человек. Выздоровели 40 499 человек (+62 за сутки).