"Отрицание – это нормально": психолог объяснил, почему мы протестуем против прививок

В Европе объявляют третий локдаун. Во Франции, Британии, Норвегии, Польше и других странах ставят новые рекорды заболеваемости и смертности от коронавируса. А в России сняли практически все ограничения и даже отменили самоизоляцию для пенсионеров. И хотя масочный режим официально ещё продолжает действовать, соблюдают его всё меньше. И это при том, что в Алтайском крае ежедневно от коронавируса умирают по 10-14 человек – а это достаточно большое количество для нашего региона. Люди перестали защищаться, потому что устали бояться пандемии или настолько равнодушны к своему здоровью, что рискуют собой и жизнями близких?

Корреспондент amic.ru Полина Жданова поговорила с психологом и кандидатом социологических наук Еленой Васильевой и узнала, почему мы перестали носить маски и отказываемся делать прививку, о которой мечтает весь мир (хотя и мы уже выяснили все нюансы вакцинации от COVID-19, читайте об этом по ссылке).

И менталитет тоже

– В странах Европы снова объявляют локдаун, всё ограничивают, закрывают, стараются остановить прирост заболевших и умерших от коронавируса. В России, в частности и у нас в регионе, – послабления. Можно ходить в ночные клубы, обедать в ресторанах и посещать массовые мероприятия. А недавно режим самоизоляции отменили и для пенсионеров. Почему мы "не как все"? Заболевшие есть, смертность тоже – и статистика не снижается. Менталитет другой?

– Да, отчасти можно объяснить отношение к карантину и другим сложным ситуациям особенностями менталитета. Но в случае с пандемией вмешивается ещё и экономический, и политический факторы отдельно взятого государства, потому что пандемия влияет не только на здоровье людей, но и на благополучие государства в целом. Наверное, в наших условиях невозможно создать систему строгих запретов, иначе все придёт в полный упадок – с точки зрения развития страны. Ну и в первую очередь нужно понимать, что все ограничения накладываются на законодательном уровне – власти задают правила, а масса людей уже следует им.

– Тем не менее у нас в крае ещё действует указ, обязывающий ношение масок в общественных местах. Однако люди уже снимают их в автобусах, в магазинах, и никто им не отказывает в обслуживании, как это было в самом начале. Расслабились?

– Здесь, возможно, отсутствует чёткое понимание последствий нарушения указа. А если человек не понимает санкций, то и не торопится им следовать. Те же штрафы за отсутствие масок – они как бы есть, но носят не массовый, а больше единичный характер. У нас нет жёсткости в этих вещах. Я думаю, люди не стали бы нарушать или делали это реже, если бы штрафовали абсолютно всех, кто ходит без маски, но у нас это не так.

В России за отсутствие средств индивидуальной защиты в общественных местах положены штрафы. В соответствии со статьёй 20.6.1 КоАП "Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе её возникновения" предусматривается административное наказание:

для физлиц – штраф от 1 тысячи до 30 тысяч рублей;

для должностных лиц – штраф от 10 тысяч до 50 тысяч рублей;

для ИП – штраф от 30 тысяч до 50 тысяч рублей;

для юрлиц – штраф от 100 тысяч до 300 тысяч рублей.

– То есть пока нам не грозят суровые наказания по закону, мы не будем соблюдать никакие рекомендации? Они почему-то воспринимаются всеми как необязательные...

– Нельзя сказать, что мы такие плохие, а европейцы – хорошие и законопослушные. Наверняка и у них случаются инциденты, просто о них мы не знаем. (На самом деле знаем: в Италии, Испании, Франции нарушителей наказывали крупными штрафами и даже тюремным заключением. Об этом совсем скоро читайте на amic.ru.) Я, например, всё равно вижу, что, несмотря на послабления, люди по большей части продолжают носить маски. Другой вопрос, насколько они правильно их носят. Но да, можно признать: у нас отношение к антиковидным мерам более свободное, потому что в других странах карантин объявлен на законодательном уровне, а у нас самоизоляция существует как рекомендация, карантина в стране как такового нет.

Указ о введении в регионе масочного режима подписал губернатор Алтайского края Виктор Томенко ещё 12 мая 2020 года, и с тех пор его ни разу не отменяли. Согласно документу, средства индивидуальной защиты (одноразовые или многоразовые) обязательно нужно носить на остановках общественного транспорта, в самом общественном транспорте (в том числе в такси), при посещении аптек, предприятий торговли и общественного питания. Однако о штрафах за нарушение масочного режима в указе ничего не сказано.

COVID-19 как лакмусовая бумажка

– Пандемия, как мне кажется, отлично демонстрирует наше пренебрежение к рекомендациям. Такое ощущение, что люди отчасти назло не хотят соблюдать ограничения, перестраивать жизнь. COVID-19 обострил сопротивление людей переменам, вам не кажется?

– Сама ситуация с коронавирусом для нас новый опыт. Мы привыкли жить в какой-то более безопасной обстановке – физической и психической. Да, есть и другие заболевания – сердечно-сосудистые, онкологические и прочие, но все эти болезни уже можно контролировать, о них многое известно. А с коронавирусом ситуация оказалась неуправляемой. Люди не имели привычного способа контроля, это многих поразило и выбило из колеи. Пандемия перевернула все сферы нашей жизни, и сознание в том числе, мы живём в уникальный исторический период. Но не все готовы это принимать, для кого-то это слишком небезопасно.

– Но ведь есть и те, кто быстро адаптировался к новым правилам. Некоторые даже пишут в соцсетях, что так привыкли к ношению маски, что без неё уже не могут ходить, так как испытывают дискомфорт...

– И в этом случае пандемия замечательно показала нашу способность принимать новые правила игры. Она послужила своеобразным индикатором того, насколько каждый человек владеет своей жизнью.

– Логично ли предполагать, что если человек отрицает новые условия жизни, не может к ним адаптироваться, то у него точно есть какие-то психологические проблемы?

– Способность преодолевать трудности и проблемы заложена в нас с рождения. Мы не можем существовать без преодоления стрессовых факторов. Это естественно. Но полное непринятие ситуации действительно может сигнализировать о каких-то нерешённых трудностях, которые человек накопил до пандемии, и его психика просто не справляется.

Маска – это просто маска

– То есть человек может стать ярым антимасочником просто потому, что не смог принять новые условия и правила?

– Маска – в первую очередь – это просто маска. Но она в сознании каждого человека может приобрести совершенно индивидуальное значение. Для кого-то это средство защиты, для кого-то – формальность, а кто-то воспринимает это как символ "политики закрывания рта". Наверное, ярые противники масок просто нашли способ, как себя позиционировать в этом мире, показать свой голос и свои потребности.

– То есть агрессивный отказ от маски или прививки – это попытка привлечь к себе внимание, чтобы быть услышанным?

– Отчасти так это и есть. Тема пандемии оказалась настолько эмоционально заряженной, что к ней никто не остался равнодушен. Но сама агрессия, движения против масок и прочее, скорее, связаны даже не с пандемией, а с бытовыми моментами, с индивидуальными событиями в жизни людей. Из-за ограничений многие граждане пострадали, лишились работы, кто-то потерял близких и так далее, и вот они находят способы сбросить с себя этот эмоциональный груз так, как им кажется наиболее приемлемым в нынешних условиях. Но мы должны помнить и понимать, что отрицание – это один из этапов принятия неизбежного. И рано или поздно принятие всё равно настанет.

Под личную ответственность

– В целом тема пандемии вызвала у общества большое недоверие – от формирования теорий заговоров до отказа от прививки. Может ли это быть связано с переизбытком противоречащей информации о болезни?

– Да, так и есть, люди теряют возможность критически анализировать большие объёмы информации. Либо не успевают это делать, либо не хотят глубоко погружаться в проблему. Чтобы увидеть полную картину, нужно иметь желание разбираться и способность анализировать, выстраивать причинно-следственные связи. В обилии противоречивых сообщений проще склониться к отрицанию, потому что просто нет времени досконально что-то изучить.

– Мы пренебрегаем средствами индивидуальной защиты, потому что у нас достаточно свободы действий и нас не ограничили законодательно. Мы агрессивно реагируем на пандемию и не можем подстроиться только потому, что она обнажила наши индивидуальные трудности и послужила спусковым крючком для негативных эмоций. Мы не доверяем новостям о COVID-19 и не следуем рекомендациям, потому что вокруг нас много информации, но мы не можем выбрать самую правдивую и нужную. Что ещё мы можем вынести как итог?

– Я бы ещё добавила, что как бы мы ни относились к пандемии, к маскам и вакцинам, мы не можем быть уверены в том, что когда-то это закончится и мы вернёмся в так скажем "доковидный" образ жизни. Может, мы теперь каждый год будем болеть коронавирусом, так же, как и гриппом. Несмотря на то, появятся законодательные запреты и ограничения или нет, коронавирус, так или иначе, затронет каждого.

И в этом месте важно понимать меру личной ответственности. Не нужно сбрасывать со счетов риск заболеть или заразить окружающих. Он всегда присутствует, ведь количество больных сокращается очень медленно.