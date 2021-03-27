Украинцы начали лечиться от коронавируса препаратом для скота

Украинцы начали самостоятельно лечиться от коронавируса ветеринарным препаратом. Об этом рассказала ведущий инфекционист Министерства здравоохранения страны Ольга Голубовская.
По словам Голубовской, некоторые люди начали использовать препарат ивермектин.
"Ивермектин американцы в своём протоколе позиционируют. Самое страшное, что у нас его нет, он только в ветеринарной практике", – сказала она в эфире телеканала "Украина 24".
По словам специалиста, люди покупают препарат и не только пьют его, но и ставят внутримышечно, что может привести к серьёзным проблемам со здоровьем.
Ранее сообщалось, что на площадке Центра имени Чумакова началось производство вакцины "КовиВак". Препарат выпускают в виде суспензии для внутримышечного введения.
Комментарии
Что для украинца хорошо, то русскому и немцу смерть
Скот чем попало лечить не будут. Это жизнь россиянина ничего не стоит, а за животинку рублём отвечают
Силос пока ещё натуральный !
Некоторые украинцы стали кастрюлеголовымы от лечения западными кружевными трусиками, что же будет при таком лечении, тоже можно представить.
Кстати, киевлянка Ольга Значкова, требовавшая на Майдане «кружевные трусики и ЕС», ищет работу в России...
Очень рад, что украинцы так позитивно реагируют на эту новость...в год быка желаем бычьего здоровья вам
14:42 - гость - Скот чем попало лечить не будут
Перестаньте так говорить о себе!! Или так самокритично выражаться удел кастрюль,скачущих на граблях?
"Ивермектин американцы в своём протоколе позиционируют"
Опять хозяева американцы украинцев палкой как скот наставляют на нужную дорогу..
Украинцы теряют остатки мозга, запуганные бритоголовыми бандеровцами, идут на самоуничтожение.
В свое время,бородавки ляписом выводили,а он только в вет. аптеках продавался.
Обычная практика вакцинирования людей вирусом животных.
27.03.2021 17:15
- гость -
Обычная практика вакцинирования людей вирусом животных.
эта обычная практика привела америку к вырождению, дети со слабоумием их боль.
вред от лекарства надо еще доказать...
или наоборот, доказать, что вакцина безопасна и эффективна