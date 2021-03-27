Украинцы начали лечиться от коронавируса препаратом для скота

Украинцы начали самостоятельно лечиться от коронавируса ветеринарным препаратом. Об этом рассказала ведущий инфекционист Министерства здравоохранения страны Ольга Голубовская.

По словам Голубовской, некоторые люди начали использовать препарат ивермектин.

"Ивермектин американцы в своём протоколе позиционируют. Самое страшное, что у нас его нет, он только в ветеринарной практике", – сказала она в эфире телеканала "Украина 24".

По словам специалиста, люди покупают препарат и не только пьют его, но и ставят внутримышечно, что может привести к серьёзным проблемам со здоровьем.

Ранее сообщалось, что на площадке Центра имени Чумакова началось производство вакцины "КовиВак". Препарат выпускают в виде суспензии для внутримышечного введения.