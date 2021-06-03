Такой день. "Чистый воздух" для Алтайского края и увеличение платы за проезд в Барнауле

Делегация Алтайского края посетила Петербургский международный экономический форум, в ходе которого власти заключили сразу ряд договоров. Так, губернатор Алтайского края Виктор Томенко и глава Рязанской области Николай Любимов подпишут соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве.

Также власти Алтайского края заключили соглашение о строительстве комплекса туристических объектов на "Бирюзовой Катуни" с компанией "Новые вершины".

Кроме того, Томенко подписал с Росприроднадзором меморандум о взаимодействии в рамках федерального проекта "Чистый воздух". В его рамках власти региона и ведомство будут бороться с загазованностью воздуха в Барнауле и Бийске.

Жители Затона в социальных сетях показали, как работает временная дамба, которая должна была спасать их от подтопления. Пока результаты её работы неудовлетворительные.

В Минздраве Алтайского края рассказали о состоянии двух девочек, которые пострадали в ЧП с батутом в Барнауле. В пресс-службе сообщили, что состояние малышек без ухудшений, а одну из них сегодня перевели из реанимации в общую палату.

Ещё на восьми городских маршрутах перевозчики намерены поднять плату за проезд.Как ожидается, с 8 июня проезд в маршрутных такси № 120 и 121 также составит 28 рублей. С 9 июня до 30 рублей подорожает билет на маршруте № 73, с 12 июня – до 26 рублей на маршруте № 29, с 15 июня – до 26 рублей на маршрутах № 6, 41 и 78, а с 21-го числа тариф на проезд в маршрутке № 50 также вырастет до 26 рублей.

Метеорологи предупреждают жителей Алтайского края о том, что в ближайшие сутки в регионе сильно ухудшится погода. Днём 4 июня и ночью 5 июня ожидаются дожди, местами по югу сильные дожди, грозы, град, усиление ветра местами до 17-22 м/с, при грозах местами шквалы 25-28 м/с.