Клин клином. Врачи рассказали о неожиданном способе защиты от коронавируса

Специалисты Йельского университета выяснили, что простуда может защитить человека от коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.
Учёные отметили, что вирус, который запускает простуду, запускает и иммунный ответ, способный предотвратить заражение коронавирусом. Это открытие позволит врачам всего мира найти новые способы лечения COVID-19.
"Иммунный ответ представляет собой стимулированные интерфероном гены, которые реагируют на ранней стадии заболевания и предотвращают размножение вируса в организме", – сказано в сообщении.
На исследование учёных подтолкнул тот факт, что простуда делает организм человека устойчивее к гриппу. Отмечается, что на поздних стадиях такая терапия опасна. Она может привести к более тяжёлому течению болезни.
Комментарии
хм, это типа хочешь вылечиться от спида заразись сифилисом, или я утрирую
Ну так это понятно, ковид тоже вирусная инфекция, иммунный ответ на другую вирусню является перекрёстным и на этот вирус.
Иммунологи и вирусологи об этом писали ещё в прошлом году.
т.е. а не увеличить ли нам смертность у них как всегда нет достоверной статистики нигде