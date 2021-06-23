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Новости

Россияне рассказали о своём отношении к обязательной вакцинации

, ИА "Амител"
В маленьких городах на такую меру соглашались чаще
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

ВЦИОМ выяснил, как россияне относятся к обязательной вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает РБК.

Скорее отрицательно такую меру воспринимают 30% респондентов. Ещё 16% этот вопрос оказался безразличен.

Отмечается, что положительно обязательную вакцинацию чаще воспринимают жители маленьких городов до 100 тысяч человек (54%).

Опрос проходил 20 июня, в нём приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет, исследование было проведено методом телефонного интервью. Статистическая погрешность не превышает 2,5%.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков допустил дискриминацию граждан без иммунитета к коронавирусу. По его словам, жители России, которые не перенесли коронавирус или не сделали прививку от него, представляют угрозу для остальных людей.

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

23.06.2021 12:36
- гость -

Мнение резко меняется когда умирает кто то из близких - сразу бегут ставить.

23.06.2021 12:43
- гость -

У вас кто то того? Соболезную.

23.06.2021 12:47
- гость -

Соболезную.
.
Спасибо. Очень много кто, семья большая, уже трое.
Да когда эта зараза уже закончится(

23.06.2021 12:53
Sergei

Сколько можно врать, большая часть населения против ваших непонятных прививок. Они не помогают ни чем, сначала бесплатно а потом покупать эти прививки заставят. обычный бизнес, плевать на людей. Хуже фашистов геноцид устроили

23.06.2021 12:56
Гость

23.06.2021 12:53
Sergei
Пост выше прочти и успокойся уже с "бизнесом".

23.06.2021 13:14
- гость -

23.06.2021 12:53
Sergei
Сколько можно врать, большая часть населения против ваших непонятных прививок. Они не помогают ни чем, сначала бесплатно а потом покупать эти прививки заставят. обычный бизнес, плевать на людей. Хуже фашистов геноцид устроили

Возражения приводились разные — от недоверия к медицине и науке до объявления вакцины «нехристианской», так как она произошла от коров. Распространялись слухи, что в вакцине Дженнера содержится «яд гадюки, кровь, внутренности и экскременты летучих мышей, жаб и слепых щенят». Была даже издана специальная папская булла, где оспопрививательные учреждения назывались еретическими и революционными, а прививки — вызовом Божьей воле.

Это про вакцину от оспы, много веков назад, а как похоже.

23.06.2021 13:20
- гость -

23.06.2021 12:53
Sergei
Сколько можно врать, большая часть населения против ваших непонятных прививок.
--------------
Хватит врать, многие не против. Но сомневаются, надо ли ставить прививку сейчас, если они успели переболеть. Или своих антител еще хватает.

23.06.2021 13:27
- гость -

отрицание
гнев
торг
депрессия
принятие
смирение

23.06.2021 13:28
-гость-

Явно Sergei биологический террорист или американский шпион, который против граждан России и государства, Сталина с Берией на него нехватает.

23.06.2021 13:32
- гость -

Сережи 6 звездочную звезду нашить на всю спину и хорошенько отодрать для порядку

23.06.2021 13:33
Ната

Большинство просто боится. Я сама,например, боюсь. У меня онкология в ремиссии.Онкологи не рекомендуют на данный момент времени колоть вакцину, т.к. вакцина имеет большой иммунный ответ. Говорят ,что нужно ждать осени,когда выйдет другая вакцина, более подходящая и с меньшим имунным ответом.

23.06.2021 13:34
- гость -

23.06.2021 12:53
Sergei Привики дело добровольное, хочешь жить прививайся, хочешь подохнуть это тоже твой выбор, подыхай.

23.06.2021 13:39
- гость -

все мы люди и все чего либо боимся, а кто говорит что не боится умереть тот врун

23.06.2021 13:46
- гость -

Запугивание - это драматизированная угроза физического или психологического насилия над человеком и его близкими с целью подчинения объекта чужой воле. В отличии от рафинированного шантажа, компроментирующая информация при этом не задействуется.

Запугивание чаще всего используют для:

- получения информации;

- вербовки;

- насильственного принуждения к какому-либо действию;

- приструнивания "зарвавшегося" объекта... Стандартным мотиватором людского поведения при акциях запугивания является реальное опасение за:

- физическую безопасность (себя и своих близких);

- сохранность своей собственности;

- нормальное функционирование своего дела (бизнеса, хобби...).

23.06.2021 13:47
- гость -

Люди, а то что после прививки в Барнауле уже много кто умер, сразу после первой, правда в возрасте дедуськи

23.06.2021 13:50
- гость -

Конкретно из-за прививки никто, а вот БЕЗ прививки практически каждый день мрут.

23.06.2021 13:52
- гость -

23.06.2021 13:46
- гость -
Запугивание - это драматизированная угроза физического или психологического насилия над человеком

Дык не выходи из дома. Потом психушка - там тебя вылечат.

23.06.2021 13:53
- гость -

Я поставил первую прививку.
Не может миллион ученых по всему миру быть тупее чем отрицатели вакцин и сторонники теории заговора.

23.06.2021 13:56
- гость -

Если бы вакцина была фейковой, все недруги РФ устроили бы такие пляски, у них был-бы всемирный праздник и ликование. Но этого нет. Значит, положительный эффект от российский вакцин есть.

23.06.2021 13:59
- гость -

23.06.2021 13:56
- гость -
Если бы вакцина была фейковой, все недруги РФ устроили бы такие пляски

Вся Южная Америка сказала "да" Спутнику. Проамериканская Бразилия его даже взялась выпускать для соседних стран.

23.06.2021 14:02
- гость -

23.06.2021 13:59
- гость -

Это довольно таки серьёзное достижение. Потому что там в основном, пытаются прогнать Пфайзер. Ну тоже, судя по результатам, неплохая вакцина.

23.06.2021 14:02
- гость -

23.06.2021 13:33
Ната

У Вас, Ната, противопоказания по мед. причинам. А ведь есть здоровые, не хотящие прививаться. А они бы привились, составив 60% для выработки коллективного иммунитета и вам бы не надо было думать даже об этом, ставить вам или нет.

23.06.2021 14:11
Morena

Замечательно на Тэффи высказал мнение большинства Егор Бероев

23.06.2021 14:17
- гость -

23.06.2021 13:47
- гость -

Распространение слухов и иных недостоверных сведений влечет за собой ответственность по закону, не забывайте!

23.06.2021 14:19
- гость -

23.06.2021 14:11
Morena

Шла бы ты дальше. Комсомол от ковида ну никак не помогает.

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