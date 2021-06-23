Россияне рассказали о своём отношении к обязательной вакцинации

ВЦИОМ выяснил, как россияне относятся к обязательной вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает РБК.

Скорее отрицательно такую меру воспринимают 30% респондентов. Ещё 16% этот вопрос оказался безразличен.

Отмечается, что положительно обязательную вакцинацию чаще воспринимают жители маленьких городов до 100 тысяч человек (54%).

Опрос проходил 20 июня, в нём приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет, исследование было проведено методом телефонного интервью. Статистическая погрешность не превышает 2,5%.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков допустил дискриминацию граждан без иммунитета к коронавирусу. По его словам, жители России, которые не перенесли коронавирус или не сделали прививку от него, представляют угрозу для остальных людей.