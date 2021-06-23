Россияне рассказали о своём отношении к обязательной вакцинации

ВЦИОМ выяснил, как россияне относятся к обязательной вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает РБК.
Скорее отрицательно такую меру воспринимают 30% респондентов. Ещё 16% этот вопрос оказался безразличен.
Отмечается, что положительно обязательную вакцинацию чаще воспринимают жители маленьких городов до 100 тысяч человек (54%).
Опрос проходил 20 июня, в нём приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет, исследование было проведено методом телефонного интервью. Статистическая погрешность не превышает 2,5%.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков допустил дискриминацию граждан без иммунитета к коронавирусу. По его словам, жители России, которые не перенесли коронавирус или не сделали прививку от него, представляют угрозу для остальных людей.
Комментарии
Мнение резко меняется когда умирает кто то из близких - сразу бегут ставить.
У вас кто то того? Соболезную.
Соболезную.
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Спасибо. Очень много кто, семья большая, уже трое.
Да когда эта зараза уже закончится(
Сколько можно врать, большая часть населения против ваших непонятных прививок. Они не помогают ни чем, сначала бесплатно а потом покупать эти прививки заставят. обычный бизнес, плевать на людей. Хуже фашистов геноцид устроили
23.06.2021 12:53
Sergei
Пост выше прочти и успокойся уже с "бизнесом".
23.06.2021 12:53
Sergei
Сколько можно врать, большая часть населения против ваших непонятных прививок. Они не помогают ни чем, сначала бесплатно а потом покупать эти прививки заставят. обычный бизнес, плевать на людей. Хуже фашистов геноцид устроили
Возражения приводились разные — от недоверия к медицине и науке до объявления вакцины «нехристианской», так как она произошла от коров. Распространялись слухи, что в вакцине Дженнера содержится «яд гадюки, кровь, внутренности и экскременты летучих мышей, жаб и слепых щенят». Была даже издана специальная папская булла, где оспопрививательные учреждения назывались еретическими и революционными, а прививки — вызовом Божьей воле.
Это про вакцину от оспы, много веков назад, а как похоже.
23.06.2021 12:53
Sergei
Сколько можно врать, большая часть населения против ваших непонятных прививок.
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Хватит врать, многие не против. Но сомневаются, надо ли ставить прививку сейчас, если они успели переболеть. Или своих антител еще хватает.
отрицание
гнев
торг
депрессия
принятие
смирение
Явно Sergei биологический террорист или американский шпион, который против граждан России и государства, Сталина с Берией на него нехватает.
Сережи 6 звездочную звезду нашить на всю спину и хорошенько отодрать для порядку
Большинство просто боится. Я сама,например, боюсь. У меня онкология в ремиссии.Онкологи не рекомендуют на данный момент времени колоть вакцину, т.к. вакцина имеет большой иммунный ответ. Говорят ,что нужно ждать осени,когда выйдет другая вакцина, более подходящая и с меньшим имунным ответом.
23.06.2021 12:53
Sergei Привики дело добровольное, хочешь жить прививайся, хочешь подохнуть это тоже твой выбор, подыхай.
все мы люди и все чего либо боимся, а кто говорит что не боится умереть тот врун
Запугивание - это драматизированная угроза физического или психологического насилия над человеком и его близкими с целью подчинения объекта чужой воле. В отличии от рафинированного шантажа, компроментирующая информация при этом не задействуется.
Запугивание чаще всего используют для:
- получения информации;
- вербовки;
- насильственного принуждения к какому-либо действию;
- приструнивания "зарвавшегося" объекта... Стандартным мотиватором людского поведения при акциях запугивания является реальное опасение за:
- физическую безопасность (себя и своих близких);
- сохранность своей собственности;
- нормальное функционирование своего дела (бизнеса, хобби...).
Люди, а то что после прививки в Барнауле уже много кто умер, сразу после первой, правда в возрасте дедуськи
Конкретно из-за прививки никто, а вот БЕЗ прививки практически каждый день мрут.
23.06.2021 13:46
- гость -
Запугивание - это драматизированная угроза физического или психологического насилия над человеком
Дык не выходи из дома. Потом психушка - там тебя вылечат.
Я поставил первую прививку.
Не может миллион ученых по всему миру быть тупее чем отрицатели вакцин и сторонники теории заговора.
Если бы вакцина была фейковой, все недруги РФ устроили бы такие пляски, у них был-бы всемирный праздник и ликование. Но этого нет. Значит, положительный эффект от российский вакцин есть.
23.06.2021 13:56
- гость -
Если бы вакцина была фейковой, все недруги РФ устроили бы такие пляски
Вся Южная Америка сказала "да" Спутнику. Проамериканская Бразилия его даже взялась выпускать для соседних стран.
23.06.2021 13:59
- гость -
Это довольно таки серьёзное достижение. Потому что там в основном, пытаются прогнать Пфайзер. Ну тоже, судя по результатам, неплохая вакцина.
23.06.2021 13:33
Ната
У Вас, Ната, противопоказания по мед. причинам. А ведь есть здоровые, не хотящие прививаться. А они бы привились, составив 60% для выработки коллективного иммунитета и вам бы не надо было думать даже об этом, ставить вам или нет.
Замечательно на Тэффи высказал мнение большинства Егор Бероев
23.06.2021 13:47
- гость -
Распространение слухов и иных недостоверных сведений влечет за собой ответственность по закону, не забывайте!
23.06.2021 14:11
Morena
Шла бы ты дальше. Комсомол от ковида ну никак не помогает.