В России с начала пандемии выявили более 5,4 млн заразившихся коронавирусом

В России за прошедшие сутки число подтверждённых случаев коронавируса выросло на 20 393 – до 5 409 088. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Наибольший прирост заразившихся наблюдается в Москве (+7916 человек за сутки), Московской области (+2436) и Санкт-Петербурге (+1194). В Алтайском крае выявили ещё 142 случая ковида.

Выздоровели за весь период 4 929 639 человек, в том числе 14 024 – за последние сутки.

Скончался ещё 601 пациент с COVID-19. Всего в стране зарегистрировали 132 064 летальных случая.