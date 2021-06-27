Такой день. Толпы людей в автобусах и 166 новых заражённых

Барнаульская легкоатлетка Полина Миллер стала чемпионкой России в беге на 400 метров. Второе место среди мужчин занял представитель Алтайского края Савелий Савлуков – 46,07 секунды.

Общественники Барнаула, выступающие против сноса и застройки Речного вокзала, готовы регулярно выходить на пикеты. О своём намерении активисты заявили 27 июня на второй протестной акции. На неё пришли всего около 30 жителей города.

В Алтайском крае начался всероссийский крестный ход Барнаул – Коробейниково. Паломники будут идти семь дней, протяжённость маршрута составит 200 км.

Жителей Бийска при помощи машин с громкоговорителем предупреждают о необходимости использования масок. Пресс-центр городской администрации опубликовал видео с таким автомобилем, который работал у "Детского мира".

Жители Барнаула в социальных сетях пожаловались на толпы пассажиров без масок в общественном транспорте. Люди не понимают, как можно говорить о мерах предосторожности в таких условиях.

За прошедшие сутки в Алтайском крае выявили 166 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 53 881. Выздоровели всего 47 163 (+ 11) человека. Умерли 3 407 (+ 8) человек.