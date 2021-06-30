Темпы вакцинации в России за последние дни набрали хорошую динамику, но привить 60% населения, необходимого для коллективного иммунитета, к осени не получится, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков РИА Новостям. В связи с этим сроки будут сдвигаться.

По данным на 29 июня по количеству привитого населения лидирует Чукотская АО. Здесь вакцину поставили 31% от общего числа жителей, свидетельствуют данные gogov.ru. На втором месте Белгородская область — 28,46%. "Бронза" в рейтинге прививочников у Ненецкого АО — 23,46%. Алтайский край сейчас занимает 47 строку топа по вакцинации. В нашем регионе вакцину поставили чуть более 14% жителей.

Меньше всего привитых среди населения Кавказа. В Дагестане это сделали чуть больше 4,5% жителей, в Кабардино-Балкарии — 7,4%, в Адыгее — 8,6%.

Подробнее о лидерах и аутсайдерах прививочной компании смотрите в инфографике от amic.ru.

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Россия первой в мире создала вакцину от коронавируса и первой начала массовую вакцинацию от COVID-19. В Москве прививки делают с 6 декабря 2020 года. Еще в апреле президент Владимир Путин поставил задачу сформировать у россиян коллективный иммунитет к осени. Для этого необходимо привить 60% населения страны. При этом кампания по вакцинации шла очень медленно. Ее темпы увеличились в июне в связи с начало третьей волны. Кроме того, уже почти в двадцати регионах России ввели обязательную вакцинацию для определенных групп граждан. В целом по стране на сегодняшний день вакцинировано уже более 23 млн человек первым компонентом.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 181,5 млн человек, более 3,9 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 5 493 557 случаев заражения, выздоровели 4 984 037 человек, умерли 134 545.