Такой день.Гибель трех человек на трассе и начало аномальной жары в Алтайском крае

Amic.ru – о главных событиях региона за 29 июня.

Глава Алтайского края Виктор Томенко поручил региональному управлению по развитию туризма и курортной деятельности совместно с Роспотребнадзором изучить необходимость усиления эпидемиологических требований к приезжающим в регион на отдых.

Три человека погибли в результате ДТП на трассе в Михайловском районе Алтайского края. Авария произошла 29 июня около 11 часов на участке дороги между райцентром и селом Ракиты. По предварительным данным водитель Honda Fit во время движения выехал на "встречку" и врезался в автомобиль LADA Priora.

Замглавы Барнаула по градостроительству и земельным отношениям Андрей Федоров провел очередное заседания межведомственной рабочей группы по долгострою ЖК "Парковый". На нем окончательно определились по вопросу подземной парковки, от которой могли отказаться из-за недостатка средств и необходимости быстрее ввести дом в эксплуатацию.

Алтайский край ближайшие дни будет под властью аномальной жары. В период с 29 июня до 5 июля в регионе сохранится жаркая погода с максимальными температурами воздуха от +30°C до +35°C.

14-летняя девочка пропала в Барнауле. Как сообщает местное отделение поискового отряда "Лиза Алерт", ребенок ушел из дома 23 июня и до сих пор не вернулся.

Координационный совет по вопросам строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов в Алтайском крае рассмотрел проблему удорожания строительных материалов, из-за чего подрядчики решили приостановить возведение социальных объектов. Зампредседателя правительства Алтайского края Александр Климин подчеркнул, что главная задача – не допустить срыва сроков строительства социальных объектов.